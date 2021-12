Aston Martin minimise la gravité après l’incendie de son usine de Silverstone

Aston Martin a insisté sur le fait qu’un incendie qui s’est déclaré dans son usine de Silverstone, nécessitant l’intervention des services d’urgence, n’était qu’un « petit » incendie.

Des images sur les réseaux sociaux ont montré des camions de pompiers sur les lieux après qu’un incendie se soit déclaré, mais l’équipe a déclaré qu’il avait été « rapidement éteint ».

« A ceux d’entre vous qui demandent des informations sur un incident survenu dans l’une des installations de notre équipe au Royaume-Uni, nous pouvons confirmer qu’il y a eu un petit incendie dans le système d’extraction de notre soufflerie qui a été rapidement éteint », lit-on dans un tweet de l’équipe. .

« Merci de nous avoir contactés, cela signifie beaucoup. »

Le tweet faisait référence à « de retour au Royaume-Uni » car Aston Martin est à Djeddah pour le premier Grand Prix d’Arabie saoudite, l’avant-dernière course de la saison 2021 de Formule 1.

Les efforts combinés de Sebastian Vettel et Lance Stroll semblent presque certain d’aboutir à une décevante septième place pour Aston Martin dans le championnat des constructeurs de cette année, car ils ont 35 points de retard sur AlphaTauri en sixième et 54 devant Williams en huitième.

Aston Martin est bien entendu en train de construire une nouvelle usine à Silverstone qui devrait être achevée d’ici août 2022.

Ils occupent toujours les installations qui appartenaient à l’origine à l’équipe Jordan lors de leur création en 1991, avec une variété de changements de propriété et de nom depuis lors.

Le directeur de l’équipe, Otmar Szafnauer, a déclaré : « Notre usine existante de Silverstone est un petit morceau de l’histoire de la Formule 1, mais en tant qu’organisation, nous l’avons dépassée.

« De plus, nous aurons besoin d’encore plus d’espace alors que nous continuerons à augmenter nos effectifs au cours des prochaines années.

« Nous sommes redevables au conseil local pour son aide et sa compréhension tout au long de la phase de conception et de consultation. Nous pensons que nous créons un point de repère qui exprimera et améliorera les valeurs et les investissements qui ont fait du Silverstone Technology Park et de Motorsport Valley des sites essentiels pour l’industrie technologique britannique.

Le propriétaire de l’équipe Aston Martin, Lawrence Stroll, n’a pas caché son intention de faire de son équipe des prétendants au Championnat du monde dans les premières années de la nouvelle ère de réglementation de la F1, avec une politique de recrutement ambitieuse complétant les nouvelles installations.

« Nos nouveaux bâtiments reflètent non seulement la portée de notre détermination à devenir une force gagnante du championnat du monde, mais aussi l’ampleur de notre croissance et de notre développement en tant qu’organisation », a déclaré Stroll.