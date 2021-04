Aston Martin n’a pas encore trouvé la cause des problèmes de freinage

Aston Martin n’a pas encore découvert ce qui a provoqué une surchauffe drastique des freins de ses deux voitures lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Un désastre a frappé l’équipe d’Imola où, sur le chemin de la grille avant le début de la course, les freins des voitures de Lance Stroll et Sebastian vettel surchauffé et a pris feu.

Cela a forcé l’équipe à effectuer des réparations de dernière minute, sans avoir terminé les travaux sur la voiture de Vettel à temps, ce qui l’a obligé à partir de la voie des stands.

Après la course, Otmar Szafnauer a révélé que la raison des problèmes était toujours à l’étude.

«Nos deux voitures ont souffert de problèmes de surchauffe des freins sur le chemin de la grille et nous enquêtons actuellement sur la cause profonde afin de mettre en œuvre une solution permanente», a-t-il déclaré.

«J’étais juste dans le débriefing et nous ne savons toujours pas [what caused it]. Nous obtiendrons toutes les données pour les tours de la grille.

«Ce qui s’est passé, c’est que nous avons surchauffé les freins arrière et que les tours vers la grille n’étaient pas au rythme normal auquel nous nous dirigeons habituellement, donc nous n’avons pas eu le flux d’air.

«Mais nous en sommes conscients et même avec cela, les paramètres sont tels qu’ils n’auraient pas dû prendre feu. Nous les avons surchauffés mais nous ne savons ni pourquoi ni comment. »

Quelques courses épiques là-bas aujourd’hui. 👊 Cette saison s’annonce comme un classique. Amenez la prochaine bataille. pic.twitter.com/d438B2IauV – Aston Martin Cognizant F1 Team (@ AstonMartinF1) 18 avril 2021

Ce n’était pas le seul problème mécanique que l’équipe a subi à Imola avec Stroll et Vettel rencontrant également des problèmes de boîte de vitesses.

«J’ai eu des changements de rapport très étranges tout au long de la course, donc j’étais un peu inquiet», a déclaré Stroll.

«Cela nous a coûté beaucoup de temps au tour et cela se répète tous les quelques tours, et cela me fait très mal là-bas.»

C’est un autre problème sur lequel l’équipe doit encore aller au fond.

«Il semble qu’à chaque fois que nous passions la ligne de départ et d’arrivée, nous perdions la synchronisation de la boîte de vitesses. Donc il y a des indices, mais on ne sait toujours pas pourquoi [it happened]», A ajouté Szafnauer.

Malgré tous les problèmes, Stroll a réussi à franchir la ligne en P7 bien qu’il ait finalement été classé P8 après avoir été sanctionné pour un dépassement illégal sur Pierre Gasly.

Vettel, en revanche, n’a pas terminé, étant contraint d’abandonner avec une poignée de tours à faire.

