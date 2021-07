Aston Martin “n’a pas vraiment fait un grand pas” · .

Dans le résumé: Lance Stroll dit que les résultats de haut en bas d’Aston Martin ne sont pas dus à de grands changements.

Les résultats variables d’Aston Martin ne sont pas dus à des différences majeures

Après un début de saison délicat, Aston Martin a enregistré de très bons résultats à Monaco, en Azerbaïdjan et au Paul Ricard. Cependant, les deux pilotes ont terminé en dehors des points au Grand Prix d’Autriche.

Stroll a déclaré qu’il n’y avait eu aucun changement significatif dans l’équipe, il s’agissait de spécificités week-end par week-end qui ont amélioré ou aggravé le rythme des équipes.

“Oui, on est un peu pareil, on n’a pas vraiment fait un grand pas avec ça”, a-t-il expliqué, après le Grand Prix de Styrie. « Si nous faisons du bon travail, nous marquons des points, mais quand ça ne va pas dans notre sens, nous sommes en dehors des points, c’est comme si nous étions là-bas. »

«Quelques réponses» aux difficultés de rythme de Ricciardo

Daniel Ricciardo a déclaré que les améliorations de son rythme chez McLaren lui avaient demandé beaucoup d’efforts pour s’adapter à la voiture.

“Il y a des réponses”, a-t-il déclaré à propos de sa difficulté à trouver le rythme dans la voiture McLaren. « Je pense que ce que nous avons découvert, c’est que j’ai fait des progrès.

“Il faut juste maintenant qu’il vienne encore avec plus d’énergie subconsciente, [there] il y a encore beaucoup de réflexion. Et même si j’ai fait des progrès, il y a encore beaucoup d’énergie consommée pour faire ces progrès.

“Alors peut-être que cela m’empêche maintenant de trouver l’avantage dans la voiture.

« Nous continuerons de l’étudier, de voir ce que nous pouvons également faire, de mettre en place et d’améliorer certaines choses, mais je dois juste rester positif et essayer d’en profiter. »

Alonso pas inquiet Williams défiera Alpine

Après avoir combattu George Russell pour la dernière place payante dans les derniers tours du Grand Prix d’Autriche, Fernando Alonso a déclaré qu’il ne croyait pas que la forme récemment améliorée de Williams se poursuivrait sur d’autres circuits.

“Ils ont fait un pas en avant”, a convenu Alonso. « Mais nous avons aussi vérifié [and] l’année dernière en Autriche, ils ont commencé 11e. Il semble donc [to be] un circuit qu’ils exécutent vraiment bien [at]. Je pense donc que nous devons attendre quelques courses pour voir si elles sont aussi rapides ou non.

« Je pense que le week-end dernier, ils étaient plus proches de nous. Je pense que ce week-end, nous avions un peu plus de marge », a-t-il déclaré, comparant les Grands Prix de Styrie et d’Autriche. « Je suis content des progrès que nous avons faits au cours de ces deux semaines.

« C’est à nous maintenant de le garder à Silverstone. Si nous pouvons répéter ce genre de performance, car cela nous placera parmi les sept, les huit premiers et c’est un pas en avant, c’est sûr.

IndyCar entre en pause de mi-saison avec des cotes d’écoute record de Mid-Ohio (Indianapolis Star)

“La course de midi du dimanche 4 juillet a attiré en moyenne 1,303 million de téléspectateurs sur l’ensemble de la diffusion NBC, ce qui en fait la course non-Indianapolis 500 la plus regardée du réseau, dépassant l’ouverture de la saison de l’année dernière au Texas Motor Speedway.”

Les moments les plus mémorables de la Formule E à New York (Formule E)

“Daniel Abt est historiquement le plus rapide ici, cependant, avec le tour le plus rapide du circuit – établi en 2019 – toujours en sa possession. L’Allemand a remporté trois prix TAG Heuer Fastest Lap à Brooklyn au fil des ans et ce record restera un peu bien plus longtemps encore, avec Vergne le seul pilote actuel à avoir réalisé le meilleur tour à son actif à New York.”

La chronique des invités de Vesti : nous avons travaillé extrêmement dur pour trouver de la cohérence et du rythme (Formule 3)

“En tant qu’équipe, nous avons appris beaucoup de choses, mais personnellement, en tant que pilote, j’ai appris que vous ne pouvez rien prédire. La clé pour continuer à performer est d’être dans le temps présent et de continuer à pousser. Vous ne devriez pas essayer de trop prédire , et vous ne devriez pas trop penser à l’avenir de votre week-end.”

WIM – Embrasser un avenir meilleur pour les femmes dans le sport (FIA)

“Avant les remarques de clôture, Barbara Silva, responsable des programmes de responsabilité sociale de la FIA, a réaffirmé que pour atteindre l’égalité et la parité des genres, une action forte est nécessaire avec la mise en œuvre des programmes, ainsi qu’une représentation égale au niveau de la prise de décision. En outre, une communication accrue, la mise en lumière de modèles, l’augmentation de nos partenariats et l’intégration des perspectives de genre dans les discussions, les décisions et les réglementations doivent tous être encouragés. »

