Aston Martin ne peut pas être distrait par le travail hors piste

in

C’est une période passionnante pour Aston Martin avec son travail hors piste, mais le patron de l’équipe, Otmar Szafnauer, dit que la concentration sur la piste ne peut pas être perdue.

Avec le milliardaire canadien Lawrence Stroll désormais en charge de l’équipe, l’époque de cette tenue basée à Silverstone est révolue avec un petit budget.

Parallèlement au changement de marque pour Aston Martin, le quadruple champion du monde Sebastian Vettel a été engagé pour aider à atteindre leur objectif de monter sur la grille, et loin de la piste de course, de grands changements se produisent.

En plus d’augmenter ses effectifs, Aston Martin construit également une nouvelle usine et une nouvelle soufflerie, mais comme l’histoire l’a montré, Szafnauer n’est que trop conscient de la façon dont ces projets peuvent distraire une équipe et nuire à leurs résultats sur la piste.

“Il suffit de le prendre au jour le jour et de faire de son mieux, ce qui nécessite également une gestion”, a déclaré Szafnauer à GPFans Global.

« Nous avons commencé à construire une nouvelle usine, et ce n’est pas une mince affaire. Nous devons construire la nouvelle usine sans reculer d’un demi-pas.

« Si vous regardez ailleurs, chaque fois qu’ils semblent construire une nouvelle usine, ils détournent un peu le regard des performances de la voiture.

« Vous ne pouvez pas vous permettre de revenir en arrière, nous devons donc construire une nouvelle usine et une nouvelle soufflerie tout en faisant deux pas en avant en termes de performances.

“C’est délicat mais si vous le prenez un jour à la fois, restez calme, prenez des décisions rationnelles et judicieuses, cela peut arriver.”

Habillez-vous en vert Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

L’objectif ultime pour Aston Martin est de remporter des championnats en Formule 1, ce que Szafnauer espère atteindre dans « quatre ou cinq ans ».

Et donc, bien que tout ce travail de construction soit passionnant compte tenu des avantages, il est également fatiguant car Szafnauer cherche à maintenir l’équipe dans la bonne direction.

« C’est assez excitant de construire quelque chose d’ici à quatre ou cinq ans où, espérons-le, nous gagnerons des championnats du monde. C’est le but et c’est l’objectif », a-t-il confirmé.

« Ce voyage va être formidable. Il y a des gens qui nous ont rejoints parce qu’ils aiment ce voyage et qu’ils ont fait ce voyage ailleurs, et ils veulent le refaire. C’est si agréable.

«Mais en même temps, oui, ce sera un travail difficile. Ce sera beaucoup d’heures. Ce sera beaucoup de prise de décision dans des domaines où vous ne pouvez le faire qu’une seule fois parce que vous construisez. Vous ne construisez pas toujours.

“Alors oui, cela nous prendra à tous beaucoup d’énergie.”