Aston Martin ne peut pas s’attendre à des « miracles » ce week-end

Sebastian Vettel a abaissé toutes les attentes concernant Aston Martin ce week-end, mais ils donneront toujours tout ce qu’ils ont lors de la finale de la saison.

Cela a été une saison extrêmement difficile dans l’ensemble pour l’équipe de Silverstone, avec Vettel personnellement sur une course de seulement 18 points au cours des 14 dernières courses au total, leur voiture ayant été largement dépassée par le reste du milieu de terrain dans la seconde moitié de la saison. saison en particulier.

Vettel était dans les guerres en Arabie saoudite le week-end dernier, après avoir affronté Yuki Tsunoda et l’ancien coéquipier de Ferrari Kimi Raikkonen dans la course.

Alors qu’il espère finir sur une bonne note, il a essayé de tempérer les attentes autour de toute fin miraculeuse d’Aston Martin.

« Eh bien, nous verrons », a déclaré Vettel à Formula1.com, interrogé sur les perspectives du week-end. «Pas de miracles auxquels nous pouvons nous attendre malheureusement, mais nous verrons. Ça va être un week-end difficile pour nous.

«Je pense que nous étions 10e et 14e dans l’après-midi, je pense que la vérité est probablement quelque part au milieu.

« Nous allons donc partir de là et j’espère que nous aurons une meilleure journée demain et réussirons à terminer sur de bonnes qualifications. »

Les équipes se sont rendues pour la première fois vendredi sur le circuit de Yas Marina, lourdement reprofilé, avec des temps au tour aux essais étant environ 11 secondes plus rapides que sur le tracé précédent.

Vettel a déclaré qu’il était heureux de voir certains des virages « étranges » disparaître, avec deux chicanes faisant place et des entrées de virage plus ouvertes permettant des vitesses de pointe plus élevées, et a ajouté qu’il aimait le conduire.

« Je pense que c’est bon, j’aime ça. Je pense que cela rend la piste beaucoup plus rapide, donc c’est excitant », a déclaré le quadruple champion du monde.

« Je pense que certains des virages étranges ont disparu et nous en avons de nouveaux – en particulier le virage incliné autour du virage 9 est assez amusant.

« Alors, j’apprends encore un peu, mais cela semble être très amusant. »

Lance Stroll célèbre son 100e départ en Formule 1 ce week-end, et il a également apprécié le défi d’essayer de maximiser le potentiel de sa voiture autour de la nouvelle configuration de piste.

« C’était bien de découvrir le nouveau tracé du circuit de Yas Marina aujourd’hui », a-t-il déclaré dans le rapport de vendredi de son équipe. « Il est définitivement plus rapide et a plus de fluidité, ce qui le rend cool et amusant à conduire. Nous avons pu terminer notre programme aujourd’hui et faire de bons tours.

« Nous avons beaucoup appris au cours des deux sessions, il s’agit donc maintenant d’examiner les données et d’essayer d’extraire davantage de performances avant les qualifications de demain. »