Aston Martin nomme le super-sub Hulkenberg comme pilote officiel de réserve et de développement · .

Nico Hulkenberg servira de pilote de réserve et de développement officiel pour Aston Martin cette année, poursuivant sa longue association avec l’équipe.

L’année dernière, Hulkenberg a rejoint l’équipe, alors appelée Racing Point, en tant que remplaçant pour trois courses, bien qu’il n’ait pas pu commencer la première de celles à Silverstone en raison d’un problème de bloc d’alimentation. Il a remplacé Sergio Perez aux deux tours sur la piste britannique et est revenu prendre la place de Lance Stroll au Nürburgring, à chaque fois en raison des pilotes testés positifs pour Covid-19.

«En ces temps difficiles, l’exigence d’un pilote de réserve compétent et expérimenté est particulièrement importante», a déclaré le PDG Otmar Szafnauer. «Nico a prouvé l’année dernière qu’il pouvait sauter dans la voiture et performer superbement à tout moment; maintenant, avec des possibilités supplémentaires de préparation et d’intégration, nous savons que nous pouvons compter sur Nico pour faire un excellent travail.

Hulkenberg a initialement rejoint l’équipe en 2011, alors qu’elle était connue sous le nom de Force India, en tant que pilote de réserve. Il a couru pour eux l’année suivante et a failli remporter le Grand Prix du Brésil. Après un an chez Sauber, il est retourné à Force India pour un séjour de trois ans.

«C’est formidable de signer cet accord avec beaucoup de préavis», a plaisanté Hulkenberg, «l’année dernière, je n’ai pas eu autant de temps pour me préparer avant de sauter dans la voiture!

«Je suis très heureux de travailler à nouveau avec cette équipe – avec laquelle j’ai conduit à plusieurs reprises au cours de ma carrière. Evidemment, j’espère que Sebastian [Vettel] et Lance profitent de saisons ininterrompues cette année, mais l’équipe sait qu’elle peut compter sur moi pour intervenir et faire un excellent travail, et je suis tout à fait prêt à relever ce défi.

