Aston Martin «  perdue dans le changement de règlement de 2021  »

Le patron de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, a déclaré qu’ils n’abandonneraient pas cette saison malgré la perte «d’environ une seconde par tour» face à leurs rivaux à haut râteau.

Aston Martin et Mercedes ont été deux des plus grands perdants du temps au tour lors du Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison.

Les deux équipes utilisent des voitures à faible râteau qui, selon le patron du sport automobile de Mercedes, Toto Wolff, ressentent plus les changements de la réglementation 2021 que leurs homologues à haut râteau.

Cette saison, la Formule 1 a modifié la règle régissant le plancher de la voiture avec un petit morceau coupé juste devant les pneus arrière.

Le petit changement visait à réduire la force d’appui et la vitesse, afin de garantir que les pneus Pirelli, qui en sont maintenant à leur troisième saison, puissent faire face à la recherche d’année en année des équipes pour plus d’appui.

C’était une décision prise avec la sécurité à l’esprit, mais qui a le plus impacté Aston Martin et les favoris du championnat Mercedes.

«Je pense que là où nous avons perdu, c’est le changement de règlement», a déclaré Szafnauer, «il semble que les coureurs à râteau bas ont perdu environ une seconde par tour face aux coureurs à râteau élevé.

«Si vous regardez de haut en bas [the grid], comparez-nous à Mercedes, je pense que nous sommes un dixième [closer], mais quand vous comparez [it] aux coureurs à haut râteau, ils ont gagné sept, huit dixièmes ou même une seconde par tour.

Aston Martin a marqué un seul point au Grand Prix de Bahreïn avec Lance Stroll P10 tandis que son nouveau coéquipier, Sebastian Vettel, avait un week-end à oublier.

Szafnauer insiste sur le fait qu’Aston Martin travaillera dur pour améliorer la voiture, le patron de l’équipe espérant récupérer une partie de ce déficit de rythme d’ici la troisième manche, le Grand Prix du Portugal.

L’équipe basée à Silverstone devra apporter des mises à jour pour l’AMR02 de cette année tout en se concentrant également sur la voiture de nouvelle génération de l’année prochaine, et en faisant tout cela avec un plafond budgétaire.

«Nous n’avons pas abandonné cette année», a-t-il déclaré, «et nous avons des choses dans le tunnel et le CFD, donc nous commencerons à les amener sur la piste très bientôt.

«Il s’agit donc de récupérer le déficit qui nous a été imposé par la FIA à travers son changement de règlement basé sur la sécurité.

«Les changements ont tous été apportés autour de l’arrière du plancher, autour de la zone des pneus, c’est donc là que nous devons commencer à chercher plus d’appui, donc ce sera l’appui arrière que nous cherchons à améliorer.

«Avec cela vient un meilleur équilibre, être capable de composer plus d’aileron avant et espérer qu’il décolle.

«Avec un peu de chance, au moment où nous arriverons à Portimao [race three] nous aurons amélioré un peu plus la voiture et nous y travaillerons dur.

