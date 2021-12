En course sur la corniche de Jeddah, Aston Martin a prédit que le premier tour pourrait voir un « point d’éclair » alors que les pilotes essaient tous de se faufiler dans le virage 1.

Cette saison, l’Arabie saoudite accueille son premier grand prix de Formule 1, la course se déroulant sur un circuit urbain temporaire, le circuit de la corniche de Jeddah.

Bien que la piste comprenne 27 virages, il devrait être le deuxième plus rapide du calendrier, seulement plus lent que Monza.

Conçues par le gourou des circuits de F1, Hermann Tilke, les simulations ont les pilotes atteignant une vitesse moyenne de 252 km/h.

Sebastian Vettel a hâte de relever le défi alors qu’il essaie d’ajouter à ses 43 points pour la saison.

« Le circuit a l’air intéressant », a déclaré le quadruple champion du monde. « C’est très long, il y a plein de virages et ça a l’air très rapide.

« Nous nous sommes préparés autant que possible pour la piste, mais il n’y a rien de tel que de faire des tours sur la planche.

« Nous visons à marquer plus de points ce week-end.

Prêt à s’y remettre. ?? @ConorMcDPhoto pic.twitter.com/lYyAzF9bdS – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 1er décembre 2021

Aston Martin, cependant, prédit que les chances des conducteurs de sécuriser les points pourraient dépendre de leur survie ou non au virage 1.

« La course vers le premier virage pourrait être un point d’éclair dans la course », a déclaré l’équipe, « alors que les pilotes s’élancent le long d’une ligne droite principale de plus de 500 m avant de freiner dans un virage gauche-droite très serré et étroit dans les virages un et deux ».

Rester sur la bonne voie pour les trois séances d’essais sera vital pour tous les pilotes alors qu’ils découvrent un autre nouveau circuit, le deuxième de cette saison.

« C’est une toute nouvelle piste en Arabie saoudite, ce qui signifie que les premières séances d’essais seront cruciales – et nous apprendrons également à chaque tour du week-end », a déclaré Lance Stroll.

« C’est un bon défi – et, après avoir terminé sixième au Qatar, nous voulons conserver cette forme dans les deux dernières courses de la saison pour terminer notre année en beauté. »

Aston Martin est septième du championnat des constructeurs avec 77 points.

Cela signifie qu’il est peu probable que l’équipe rattrape AlphaTauri, sixième, qui en compte 112, et qu’elle ne sera pas non plus rattrapée par Williams, l’équipe de Grove avec 23 points.