Aston Martin recrute un membre clé de l’équipe technique d’Alfa Romeo

Aston Martin a recruté le concepteur en chef d’Alfa Romeo, Luca Furbatto, dans l’équipe – pour assumer le rôle de directeur technique.

Furbatto a déjà 20 ans d’expérience au sein de la F1, avec des expériences avec McLaren, Toro Rosso et Manor avant de rejoindre le groupe Sauber en tant que concepteur en chef en 2017, dirigeant les efforts de conception de Sauber et, plus récemment, d’Alfa Romeo à cette époque.

Le directeur de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, n’a pas caché les ambitions futures de l’équipe de vouloir remporter un championnat du monde d’ici 2026, en faisant passer l’effectif actuel de l’équipe d’environ 535 personnes à 800.

Furbatto a déclaré à propos de son arrivée : « C’est très excitant de rejoindre l’équipe de Formule 1 Aston Martin Cognizant en tant que directeur de l’ingénierie.

« C’est un projet qui a tous les ingrédients pour réussir : un leadership engagé, une main-d’œuvre talentueuse et de nouveaux investissements dans les ressources.

“Je suis impatient de jouer mon rôle dans l’établissement de cette équipe au sommet du sport.”

Szafnauer a déclaré : « Alors que nous continuons à renforcer notre équipe technique, nous sommes extrêmement heureux que Luca Furbatto ait choisi de rejoindre Aston Martin.

« En travaillant avec notre groupe d’ingénierie existant, il apportera une perspective et des connaissances précieuses pour aider à façonner notre approche à court et moyen terme.

« Cette nomination coïncide avec l’arrivée d’Andrew Green à un nouveau poste où il adoptera une perspective globale sur la stratégie technique à moyen et long terme de l’entreprise. »

Green, qui passe au poste de directeur technique et à qui Furbatto rendra compte au sein de l’équipe, a ajouté : « Le recrutement de Luca Furbatto ajoute un ingénieur exceptionnellement talentueux à notre équipe technique.

« Il apporte avec lui une vaste expérience accumulée au cours de plus de deux décennies dans le sport passées dans plusieurs grandes équipes de Formule 1.

« Il s’agit de la première des nombreuses nominations clés que nous effectuons conformément à notre ambition d’établir Aston Martin… en tête de la grille. »

Contrairement à d’autres équipes dont le respect des nouveaux plafonds budgétaires en Formule 1 reposera sur la réduction des effectifs, la stratégie d’Aston Martin est de pouvoir développer son équipe autour du plafond et de se diriger vers un niveau de dépenses qui les amènera à la nouvelle limite de ce est autorisé dans le sport.

Sebastian Vettel a décroché son premier podium de la saison et celui de l’équipe la dernière fois en Azerbaïdjan, l’équipe basée à Silverstone cherchant à continuer de grimper au classement dans la bataille encombrée du milieu de terrain de la Formule 1.

