Aston Martin ‘récupère’ une grosse perte de performances

Le propriétaire d’Aston Martin F1 Lawrence Stroll considère qu’il est peu probable que son équipe soit aussi compétitive que l’année dernière à n’importe quel moment en 2021.

Cela est dû au changement de la réglementation aérodynamique qui leur a coûté « près d’une seconde », dit Stroll, et à l’accent qui doit être mis sur la création de la voiture de l’année prochaine.

Au cours de leur dernière année en tant que Racing Point, l’équipe de Stroll a remporté le Grand Prix de Sakhir grâce à Sergio Perez et a terminé quatrième du championnat du monde des constructeurs – elle aurait été troisième sans une déduction de 15 points dans le cadre d’une pénalité pour infraction aux règles. .

Mais cette saison, ils se sont retirés de ce qui ressemble actuellement à une bataille directe pour la P3 entre McLaren et Ferrari, bien qu’il y ait eu quelques « pousses vertes de récupération » de l’équipe en British Racing Green au Grand Prix de Monaco.

Les deux voitures ont terminé dans les points, avec Sebastian Vettel cinquième dans de loin sa course la plus forte pour l’équipe depuis leur arrivée, tandis que le fils du propriétaire de l’équipe, Lance Stroll, était huitième.

“C’était vraiment au mérite”, a déclaré Stroll senior à Motorsport.com. « Un excellent week-end pour les deux voitures. Le rythme était là, la stratégie était là, un plan bien exécuté.

« Nous avons connu un début de saison difficile. Nous avons eu une mauvaise main avec les changements de règles, coupant le sol, ce qui a vraiment blessé les voitures à faible inclinaison. Nous et Mercedes avons tous les deux perdu près d’une seconde par tour contre nos concurrents.

«Nous essayons donc de reprendre notre chemin et de ne jamais abandonner, et nous continuons à apporter des morceaux à la voiture pour essayer de revenir là où nous devrions être.

«Je ne pense pas que nous puissions revenir à la performance de l’année dernière car nous devrons alors renoncer à nous concentrer sur la voiture 2022. C’est un bel équilibre. Mais nous nous battrons jusqu’au bout.

Cela peut être perçu comme un retour décevant en F1 pour Aston Martin en tant que constructeur pour la première fois depuis 1960 à ce stade, mais hors piste, Stroll est tout sauf déçu.

“Je ne pense pas que cela ait enlevé le changement de marque et l’excitation”, a-t-il déclaré. « Cela a été phénoménal. Nous le voyons à travers l’engagement des fans.

« Mais c’est décevant quand vous faites tout le travail et que les voitures sont gelées du point de vue de l’homologation, puis vous arrivez à la première course et réalisez qu’elles n’étaient pas vraiment gelées du point de vue de l’homologation.

« Nous avons mis cela derrière nous. Nous travaillons simplement à récupérer autant que possible.

« Nous avons quelques autres choses à venir. Je ne sais pas exactement combien, pour être honnête. Nous n’avons certainement pas fini d’apporter quelque chose à la voiture, mais cela ne peut clairement pas être trop long. »

