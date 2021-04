Aston Martin “satisfait que les étapes correctes aient été suivies” avec les règles de 2021 après la réunion de la FIA · .

Le PDG d’Aston Martin, Otmar Szafnauer, a adouci sa position sur les changements techniques introduits pour la saison de F1 2021.

Vendredi dernier, Szafnauer a appelé la FIA à réviser les règlements aérodynamiques qui sont entrés en vigueur cette année pour réduire le désavantage qu’Aston Martin estime avoir subi.

Cependant, après «quelques réunions avec la FIA», Szafnauer a indiqué que les préoccupations de l’équipe avaient été au moins en partie traitées.

“Je pense que nous sommes, à ce stade, assez satisfaits que toutes les étapes correctes aient été suivies”, a déclaré Szafnauer. «Nous sommes toujours en discussion, nous essayons simplement de découvrir quelles ont été toutes les étapes pour nous assurer que cela a été fait correctement et équitablement, c’est donc la raison de la discussion.»

Szafnauer a ajouté que l’équipe cherchait “juste à avoir une bonne compréhension de l’ensemble du processus et être heureux que le processus soit vraiment équitable.”

Pendant le week-end de course, le PDG de Mercedes, Toto Wolff, a suggéré que les changements aérodynamiques à l’arrière des voitures avaient pour but de réduire l’avantage des champions du monde. Il a déclaré qu’Aston Martin, dont la voiture est d’une conception similaire à «faible râteau», avait subi des «dommages collatéraux».

Lors de la première course de la saison, l’ensemble du peloton était en moyenne 1,6 seconde plus lent que l’année précédente. Mais Aston Martin a moins bien performé, perdant 2,2 secondes d’une année sur l’autre. À Imola, ils ont mieux performé que la moyenne: alors que le peloton était plus lent de 0,23 seconde, Aston Martin était en baisse de seulement 0,07 seconde.

Aston Martin a ajouté à ses points à Imola, Lance Stroll terminant huitième, bien que Sebastian Vettel ait dû abandonner la course peu de temps avant la fin. Szafnauer a déclaré que l’équipe «travaillait toujours dur» pour réduire son déficit de performance.

«Il semble que nous devons regarder très attentivement au rythme d’un tour», a-t-il expliqué. «Il semble que le rythme de course soit un peu meilleur.

«Nous avons eu des conditions sèches ici, des conditions humides, des gens sur des pneus différents, donc c’est difficile à savoir. Mais je pense que Lance a fait un travail brillant pour revenir septième d’où il était parti, une course difficile. Malheureusement, Seb a eu le problème de la boîte de vitesses et aussi la pénalité, ce qui n’a pas vraiment aidé. Mais nous examinerons toutes les données et nous travaillerons dur pour essayer de les récupérer. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 F1Parcourir tous les articles de la saison F1 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: