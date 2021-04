Aston Martin se calme sous la menace d’une action en justice

Aston Martin a réprimé sa menace de poursuites judiciaires concernant les changements de règles de 2021, se disant «assez satisfaits» du raisonnement de la FIA.

Bien que les voitures de cette année soient en grande partie basées sur celles de la saison dernière, de nouvelles règles sont entrées en vigueur en ce qui concerne les appuis, les équipes devant couper une petite partie du plancher de leurs voitures afin de réduire les appuis.

Cela a été fait dans un souci de sécurité, car Pirelli craignait que ses pneus de trois ans ne soient pas en mesure de supporter une augmentation de la force d’appui et des vitesses plus élevées qui vont avec.

Les équipes ont toutes accepté de peaufiner leurs planchers uniquement pour que Pirelli conçoive plus tard une construction plus robuste pour ses pneus 2021.

Cette modification du plancher, aussi petite soit-elle, a eu un impact majeur sur les voitures de conception à faible râteau de Formule 1, l’Aston Martin et la Mercedes perdant plus de temps au tour que leurs rivales.

Mais alors que ce dernier est toujours en train de gagner des courses et de prendre la pole position, bien que devant faire face à un défi plus difficile que prévu de Red Bull, Aston Martin a du mal à marquer des points.

Cela a conduit le patron de l’équipe Aston Martin Otmar Szafnauer à faire allusion à une action en justice concernant les changements de règles.

Interrogé par Sky Sports le vendredi du week-end d’Imola si une action en justice était possible, il a répondu: «Je pense que nous en arrivons à ce point après les discussions. [with the FIA].

«C’est difficile à prévoir», a-t-il ajouté. «Je pense que la bonne chose à faire est de voir ce qui peut être fait.»

Quelques jours plus tard, après le début de ces discussions, Szafnauer est un peu moins énervé.

Parez-vous dans le vert Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

“Nous avons eu quelques réunions avec la FIA, et je pense que nous sommes – à ce stade – assez satisfaits que toutes les étapes correctes aient été suivies”, a-t-il déclaré.

«Je veux dire, nous sommes toujours en discussion.

«Nous essayons simplement de découvrir quelles étaient toutes les étapes, vous savez, pour nous assurer que cela a été fait correctement et équitablement. Voilà donc la raison de la discussion.

Interrogé pour plus de détails, il a déclaré: «Nous discutons toujours avec la FIA. Je serai probablement en mesure de répondre à cette question dans trois ou quatre jours. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.