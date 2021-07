Aston Martin s’empare de l’ancien manager de Honda

in

Aston Martin a poursuivi sa campagne de recrutement en nommant l’ancien homme de Honda Mark White au poste de directeur des opérations.

L’équipe britannique a récemment annoncé qu’elle allait restructurer son personnel existant et augmenter considérablement la taille totale de ses effectifs.

Ils n’ont pas hésité à le faire, avec Luca Furbatto d’Alfa Romeo signé pour être directeur de l’ingénierie et Taureau rouge la paire Andrew Alessi et Dan Fallows étant respectivement nommés chef des opérations techniques et directeur technique.

La liste des nouveaux membres du personnel a maintenant été complétée à nouveau, White rejoignant le poste de directeur des opérations après avoir passé des années à travailler chez Honda.

“Je suis extrêmement fier de rejoindre les hommes et les femmes talentueux de l’équipe Aston Martin Cognizant Formula One™ en septembre”, a-t-il déclaré.

“J’ai été extrêmement impressionné par la passion et le désir de l’équipe de direction, et je pense que la feuille de route à venir, y compris la nouvelle construction de l’usine, permettra à l’équipe d’être vraiment compétitive dans les années à venir.

« Je ferai tout ce que je peux pour contribuer au voyage de l’équipe en tête de la grille. »

Plus précisément, White sera responsable des départements de contrôle de la production, d’assurance qualité et de fabrication de l’équipe, et débutera le 1er septembre.

Le patron de l’équipe, Otmar Szafnauer, a déclaré que le plafonnement des coûts était l’une des principales raisons de sa nomination.

« L’arrivée de Mark White au sein de l’équipe Aston Martin Cognizant Formula One™ sera un rendez-vous clé et ajoutera une expertise précieuse à nos opérations d’usine », a-t-il déclaré.

« L’expérience de Mark dans le monde de l’automobile sera particulièrement pertinente à mesure que le plafonnement des coûts entrera en vigueur et mettra davantage l’accent sur la maîtrise des dépenses de fabrication.

« Il poursuivra également nos efforts pour améliorer la qualité et l’efficacité de nos systèmes de production et de fabrication. C’est une nouvelle démonstration de notre volonté de renforcer l’équipe dans tous les domaines avec un autre dirigeant expérimenté.

