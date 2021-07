Aston Martin serait “fou” de ne pas signer Lewis Hamilton

Le top patron d’Aston Martin, Lawrence Stroll, n’a pas exclu un futur déménagement pour Lewis Hamilton dans les années à venir, affirmant que l’équipe serait « folle » de ne pas le considérer.

Le septuple champion du monde a récemment engagé son avenir avec Mercedes pour deux saisons supplémentaires dans le cadre d’une nouvelle prolongation de contrat qui s’étendra jusqu’à la fin de la campagne 2023.

À la fin de ce contrat, Hamilton sera sur le point d’avoir 39 ans et, bien qu’il ne soit pas sûr de vouloir toujours être un pilote de Formule 1 à l’approche de la quarantaine, le patron de Mercedes, Toto Wolff, soupçonne déjà que le dernier accord de Hamilton ne sera pas son dernier dans le sport.

Et donc le potentiel reste pour un changement final en fin de carrière de Hamilton et une équipe très ambitieuse d’Aston Martin a déclaré qu’elle serait stupide de ne pas considérer Hamilton s’il était sur le marché.

Lorsqu’on lui a demandé s’il considérerait Hamilton s’il était ouvert aux offres, Stroll a répondu via GPFans : « Absolument. Il faudrait être fou pour ne pas vouloir que Lewis conduise pour vous.

Aston Martin est sur une véritable campagne de recrutement alors qu’elle cherche à travailler sur un plan quinquennal pour remporter le titre de champion du monde ; Stroll pense que son équipe n’est pas loin de rivaliser avec les meilleures équipes hors piste en ce qui concerne les ressources et l’expertise dont elles disposent pour progresser.

“Comme vous le savez, nous recrutons constamment de brillants nouveaux talents d’ingénieur senior et technique, et le résultat sera une force technique et d’ingénierie dans l’entreprise, et la profondeur, égale sinon meilleure que toute autre équipe de Formule 1”, Balade a déclaré.

« Nous avons actuellement environ 500 employés. Quand j’ai pris la direction de Force India, nous en avions environ 400. Nous avons augmenté d’environ 100, et ce n’est pas seulement la quantité, c’est la qualité.

“En Formule 1, il faut du temps pour obtenir des gens, comme vous le savez bien, des contrats, des congés de jardinage, etc., mais à court terme, nous prévoyons de porter ce nombre à environ 800 personnes.

“Cela montre la croyance en nos objectifs, en nos cibles, en notre parcours, le niveau de personnes qui nous rejoignent.

« Il faut des années pour mettre les bonnes personnes, les bons outils, les bons processus en place, mais nous construisons et investissons dans notre équipe avec l’ambition de progresser dans la grille d’année en année.

« Notre ambition ultime est de gagner des championnats du monde.

“Nous allons faire tout ce qu’il faut, dans les règles évidemment.”

