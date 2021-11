Le patron d’Aston Martin, Otmar Szafnauer, a déclaré que l’équipe atteignait ses objectifs « agressifs » fixés pour la saison 2022.

Aston Martin a clairement énoncé sa mission dans les années à venir alors qu’elle cherche à se transformer d’une solide équipe de milieu de terrain en prétendants au Championnat du monde.

Ils espèrent que le tout nouveau règlement pour la saison 2022 et au-delà, associé aux lourds investissements du propriétaire de l’équipe Lawrence Stroll, les aidera à atteindre cet objectif ambitieux.

Bien qu’il n’ait absolument aucune idée de la progression des autres équipes vers l’inconnu de la saison prochaine, Szafnauer est optimiste du point de vue d’Aston Martin.

« Ce que je peux dire, c’est que nous nous sommes fixés des objectifs agressifs mais réalisables et nous sommes sur la bonne voie pour atteindre ces objectifs agressifs et réalisables et nous trouvons toujours de bons gains chaque semaine », a déclaré Sznafnauer.

« Mais comparé aux autres c’est impossible [to know], donc vraiment nous saurons à Bahreïn ou même à Barcelone [testing] quand on sait ce que font les autres. Il est vraiment impossible de comparer.

« Peut-être que les autres ont également fixé des objectifs agressifs et qu’ils les atteignent ou les dépassent, personne ne vous le dira. »

Un changement dans la réglementation aérodynamique pour la campagne 2021 a laissé Aston Martin en retrait avec sa voiture à faible inclinaison. Et bien qu’un travail crucial ait été consacré à l’amélioration de la voiture de cette année, 2022 était toujours le point focal prédominant pour l’équipe.

« Une fois que l’architecture a été figée et que les changements ont été apportés, vous ne pouvez pas faire grand-chose », a déclaré Szafnauer.

«Nous avons fait de notre mieux pour récupérer une partie de cela, mais en même temps, nous avons dû arrêter d’essayer de récupérer l’appui pour 2021 car nous avions une quantité limitée de ressources et une quantité limitée de [wind] tunnel et nous avons dû passer à ’22, sinon cela aurait également eu un impact sur notre saison ’22.

Il poursuit : « Aurions-nous aimé faire mieux ? Oui, mais nous sommes réalistes sur le fait que nous ne pouvions pas vraiment le récupérer avec les ressources limitées dont nous disposons, et vous devez vous rappeler que l’architecture a été gelée.

« Il y a beaucoup de choses avec une architecture non figée que nous aurions pu essayer mais nous n’avons pas pu, nous avions ces deux [development] jetons à utiliser et c’était tout.

Szafnauer a également accordé un vote de confiance à Sebastian Vettel, le soutenant pour livrer la marchandise si Aston Martin peut lui fournir une voiture décente en 2022.