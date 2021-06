Aston Martin “surpris” par la réclamation de pression des pneus de Pirelli · .

Le PDG d’Aston Martin, Otmar Szafnauer, a insisté sur le fait que l’équipe s’était conformée aux exigences de pression des pneus de Pirelli avant la défaillance qui a causé l’accident de Lance Stroll à Bakou.

L’abandon de Stroll au 29e tour a été le premier des deux problèmes de pneus de fin de course pour les pilotes pendant la course. Red Bull a subi une défaillance similaire sur le pneu arrière gauche de Max Verstappen plus tard dans l’après-midi.

Szafnauer a déclaré qu’Aston Martin avait coopéré à l’enquête de Pirelli et exclu la possibilité que leur voiture ait contribué aux échecs.

“Nous avons travaillé avec la FIA et Pirelli pour enquêter sur la cause première et nous avons partagé toutes les données, tout ce que nous avons”, a-t-il déclaré. « Il n’y a eu aucun problème avec la voiture, la voiture allait parfaitement bien. Le pneu n’a pas frotté, le flanc n’a pas frotté. Et nous étions bien dans les paramètres prescrits que la FIA et Pirelli nous donnent. »

Le responsable du sport automobile de Pirelli, Mario Isola, a déclaré hier que les pannes s’étaient produites parce que les pneus d’Aston Martin et de Red Bull fonctionnaient à des pressions inférieures à celles prévues. Cela a provoqué une « onde stationnaire » dans les flancs des pneus, ce qui les a fait casser.

Szafnauer a déclaré qu’il était “surpris que ce soit la conclusion”, et a insisté sur le fait que son équipe suivait les restrictions d’utilisation des pneus définies par Pirelli avant la course.

“Nous avons suivi toutes les prescriptions à la lettre et nous n’avons jamais été sous la pression minimale”, a-t-il déclaré. « On avait des pressions stabilisées, elles étaient plus élevées, c’est normal, c’est généralement ce qui se passe. Et les pressions sur la grille qui ont été vérifiées étaient au-dessus du minimum.

“Je ne sais pas quelles étaient leurs attentes, mais j’imagine que leurs attentes sont que la pression augmente, c’est exactement ce qui s’est passé avec nous.”

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Interrogé par . pour savoir si les pneus d’Aston Martin étaient au-dessus des niveaux de pression minimum à tout moment, Szafnauer a déclaré: “Nous étions là tout le temps, mais pendant les périodes de Safety Car, je pense que tout le monde descend en dessous.”

Malgré sa surprise face à l’explication de Pirelli pour les échecs, Szafnauer est confiant que son équipe sera en mesure de passer de nouveaux tests sur leur conformité aux restrictions d’utilisation des pneus qui ont été introduites pour la course de ce week-end.

“Si la prescription ou le règlement est que vous devez dépasser une certaine pression de course et y rester et l’avoir à la fin, c’est exactement ce que nous ferons”, a-t-il déclaré. « Donc, nous allons suivre cela. »

Parmi les restrictions figurent la pression minimale des pneus arrière de départ, que Pirelli a augmentée de 2 psi pour le Grand Prix de France par rapport à son niveau d’origine.

“Il semble que les pressions augmentent, elles ont également augmenté le week-end dernier”, a déclaré Szafnauer. «Nous avons commencé vendredi avec un seuil différent, puis il a augmenté. Quand il est monté, nous l’avons suivi. Et s’il remonte, nous le suivrons.

Stroll a connu une autre défaillance de pneu lors du Grand Prix de Toscane l’an dernier au Mugello. Szafnauer a déclaré qu’il n’y avait aucun lien entre les deux incidents.

“Nous avions une voiture très différente l’année dernière”, a-t-il expliqué. “La seule constante, c’est que là aussi, on était bien dans les paramètres qui avaient été fixés.”

La Formule 1 doit prendre au sérieux les défaillances des pneus de Bakou et s’assurer qu’elles ont été traitées correctement, a ajouté Szafnauer. « C’est un problème réel et sérieux que nous devons surmonter.

« Je pense que nous avons eu de la chance de n’endommager que la voiture et de ne rien endommager d’autre. Nous devons faire en sorte que cela ne se reproduise plus.

“Comme je l’ai dit, nous suivrons les nouvelles prescriptions et nous serons toujours dans les paramètres que la FIA et Pirelli nous ont fixés.”

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de France 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de France 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :