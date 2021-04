Aston Martin va commencer à “récupérer le déficit qui nous a été imposé” · .

Le PDG d’Aston Martin, Otmar Szafnauer, a déclaré que l’équipe ne se résignera pas à une saison non compétitive après son début décevant jusqu’en 2021 à Bahreïn.

L’équipe, qui en tant que Racing Point a remporté l’avant-dernière course de l’année dernière, a quitté la première course de la nouvelle saison avec un seul point.

L’AMR01, comme son prédécesseur, partage la philosophie de conception de “ bas râteau ” également utilisée par Mercedes, qui fournit son bloc d’alimentation, sa boîte de vitesses et d’autres pièces à l’équipe. Le duo a plus souffert des changements hors saison de la réglementation de la carrosserie arrière que ses rivaux avec des voitures à haut râteau.

Cependant, Szafnauer insiste sur le fait que “il y a plus à venir” de leur voiture et dit qu’ils “n’ont pas abandonné cette année.”

«Nous avons trouvé des choses dans le [wind] tunnel et en CFD », a-t-il expliqué,« nous allons donc commencer à les amener sur la piste très bientôt. Il s’agit simplement de récupérer le déficit qui nous a été imposé par la FIA par le biais de son changement de réglementation basé sur la sécurité.

«Après avoir parlé à certaines des autres équipes, elles semblent avoir comblé tout le déficit et nous ne l’avons pas fait. Et c’est juste à cause de la philosophie aérodynamique différente que nous utilisons. Nous allons donc travailler dur pour y parvenir lors des prochaines courses.

«Les changements ont tous été apportés à l’arrière du plancher autour de la zone des pneus, c’est donc là que nous devons commencer à chercher plus d’appui», a-t-il ajouté. «Ce sont donc les appuis arrière que nous cherchons à améliorer. Et avec cela vient un meilleur équilibre pour pouvoir composer plus d’aileron avant et le tout décolle.

Szafnauer a admis que l’équipe avait eu un «réveil brutal» après sa qualification à Bahreïn. «Nous avons réalisé après avoir analysé les données que les voitures à faible râteau étaient beaucoup plus gênées par le changement de réglementation.»

Une solution simple à leur perte de performance n’existe pas, estime-t-il. “[For] la première fois que je me souvienne en 24 ans de sport, nous avons dû homologuer la suspension en raison de la réglementation Covid. Vous ne pouvez le modifier que si vous avez réellement utilisé votre [development] jetons en suspension. Donc, même si nous voulions utiliser une hauteur de caisse arrière de 150 mm, nous ne pouvons pas.

