Aston Martin vise le titre mondial d’ici 2026

in

Otmar Szafnauer dit que l’objectif d’Aston Martin est de remporter un championnat du monde d’ici 2026 au plus tard et de concourir pour eux plus tôt.

La société britannique est revenue dans le monde de la Formule 1 cette saison avec l’équipe anciennement connue sous le nom de Racing Point en cours de rebranding.

C’est une équipe de milieu de terrain cette année, mais comme toute autre équipe, ils espèrent monter dans l’ordre lorsque la nouvelle réglementation sera introduite l’année prochaine.

En fait, Szafnauer a déclaré qu’ils visaient à se battre pour des titres dans trois ans et qu’ils voulaient les gagner deux ans plus tard.

« Si nous pouvions être prétendants au Championnat du monde dans trois ou quatre ans, ce serait un succès. Je pense que nous considérerions comme un succès de remporter le Championnat du monde d’ici cinq ans », a-t-il déclaré. motorsport-total.com.

« Si nous regardons les équipes qui ont récemment remporté plusieurs championnats du monde d’affilée, il a fallu quatre ans à Mercedes pour acheter Brawn, »

“Et autant que je me souvienne, le laps de temps chez Red Bull après l’achat de Jaguar Racing était similaire, également de trois à quatre ans.”

Habillez-vous en vert Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

Brawn GP est devenu Mercedes après la campagne 2009 au cours de laquelle ils ont remporté les deux championnats du monde, mais malgré cela, il a encore fallu beaucoup de temps à l’équipe allemande pour devenir la force dominante qu’elle est, l’équipe n’ayant pas réclamé de double titre avant le début de l’ère hybride en 2014.

Aston Martin, d’autre part, est une équipe qui, avec son identité précédente, était en permanence au milieu de terrain avec P4 en 2020 étant son meilleur résultat au championnat des constructeurs.

Le chef d’équipe admet qu’à cause de cela, cela pourrait être un voyage un peu plus long jusqu’au sommet pour Sebastian vettel et Cie.

“Nous commençons sur une base inférieure, je pense”, a-t-il ajouté.

« Lorsque Mercedes a acheté Brawn, l’équipe n’était que championne du monde. Nous avons terminé quatrièmes à quelques reprises et n’avons jamais été prétendants au championnat du monde.

Szafnauer a récemment révélé que, dans le cadre de sa mission de remporter des titres, l’équipe est en train d’étendre ses effectifs de 535 à environ 800, tandis qu’une nouvelle soufflerie et une nouvelle usine sont également en cours de développement par l’équipe de Lawrence Stroll.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !