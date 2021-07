Aston s’attend à ce que Red Bull descende à la sortie de Dan Fallows

Red Bull parle de garder le nouveau directeur technique d’Aston Martin, Dan Fallows, pour deux ans de plus, mais cela est considéré comme un vain mot.

Alors que Red Bull a été en mission de braconnage chez Mercedes pour sa prochaine division moteur, l’équipe autrichienne a récemment vu plusieurs de ses employés clés signer avec Aston Martin.

La plus médiatisée des captures était Fallows, qui quittera son poste de responsable de l’aérodynamique de Red Bull pour devenir directeur technique chez Aston Martin.

Jachères sera suivi à la porte chez Red Bull par Andrew Alessi, un aérodynamicien qui deviendra le nouveau responsable des opérations techniques chez Aston Martin.

Cependant, le directeur de Red Bull, Christian Horner, a déclaré qu’il faudrait “quelques années” avant que Fallows ne commence à travailler chez Aston Martin.

Cela étant dit, le patron de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, ne fait pas confiance à ces propos.

“Je doute que ce soit deux ans”, a-t-il déclaré à Sky F1 lors du Grand Prix d’Autriche.

«Ce sera quelque chose de plus court que cela, mais nous travaillerons sur le timing pour le faire venir dès qu’il le pourra. On verra quand il arrivera.

« Il est toujours sous contrat avec Red Bull. Je ne sais pas combien de temps ils vont continuer à le faire travailler sur la voiture de cette année, en commençant par la voiture de l’année prochaine.

Tout cela fait partie de la campagne de recrutement d’Aston Martin sous la propriété de Lawrence Stroll alors qu’il cherche à élargir ses effectifs, et Szafnauer a déclaré que davantage de nouveaux membres du personnel seront annoncés à l’avenir.

“Il y aura d’autres annonces”, a-t-il confirmé.

«Nous avons fait nos deux premiers et quelques autres à temps, nous annoncerons. [There is the new] usine, il y a une nouvelle soufflerie que nous avons déjà lancée, nous avons donc de grands projets.

« Parfois, cela ne peut pas arriver du jour au lendemain. Il faut du temps pour recruter les bonnes personnes, des personnes partageant les mêmes idées que celles qui veulent devenir champions du monde et c’est notre objectif de commencer dès que possible à combattre les grandes équipes et à les battre.

“Nous avons déjà un bon groupe de personnes mais nous sommes une petite équipe par rapport aux autres et le grand groupe de personnes que nous avons, les coureurs en nous, ils travaillent déjà sur la voiture ’22.

“Je prévois donc que nous aurons une voiture compétitive en 22, puis une fois que certaines des autres personnes qui vont nous rejoindre arriveront, elles ne feront qu’ajouter à ce que nous faisons.”

