Aston Villa a qualifié de « tremplin idéal » pour Steven Gerrard avant Liverpool alors que la légende du club Gabby Agbonlahor soutient le patron des Rangers en remplacement de Dean Smith

La légende d’Aston Villa, Gabby Agbonlahor, a soutenu Steven Gerrard pour être le prochain manager du club après le limogeage de Dean Smith.

Une série de cinq défaites consécutives en Premier League a vu Smith être éliminé après trois ans à la tête.

.

Gerrard a reçu un pourboire pour le travail à Villa

L’attention se tourne maintenant vers qui pourrait le remplacer et Agbonlahor espère que l’actuel patron des Rangers, Gerrard, est dans le cadre.

« J’adorerais qu’il vienne », a-t-il déclaré à talkSPORT Breakfast. « En regardant sa passion du côté des Rangers, en regardant comment les Rangers jouent au football, je pense que ce serait une excellente signature pour Aston Villa.

«Je me sens aussi bien pour les Rangers, que peut-il faire de plus avec eux. Il a remporté le titre après si longtemps sans l’avoir remporté et je pense que le moment est venu de venir à Aston Villa.

«Cela pourrait maintenant être un tremplin pour lui avant qu’il ne se rende à Liverpool à l’avenir.

.

Gerrard a aidé les Rangers à remporter la Premiership écossaise la saison dernière

«Je pense que les joueurs respecteront Steven Gerrard, l’un des meilleurs joueurs de Premier League de tous les temps.

«Je serais enthousiasmé par cette signature.

« Steven Gerrard a été nommé pour la plupart des emplois en cours, il doit donc en prendre un tôt ou tard. »

Le directeur général de Villa, Christian Purslow, a expliqué qu’une amélioration continue des résultats et des performances n’avait pas été constatée et c’est pourquoi le manager a été licencié.

Il y avait eu un grand bouleversement au club au cours de l’été avec la perte des assistants de Smith, John Terry et Richard O’Kelly.

Jack Grealish est également parti dans un transfert de 100 millions de livres sterling à Man City – avec plusieurs joueurs entrants.

Smith a été éliminé après cinq défaites consécutives

Agbonlahor a ajouté : « Pour moi, j’ai l’impression que Dean Smith avait encore du crédit à la banque. Il est venu à Aston Villa, a réalisé une série d’invincibilités, les a promus, les a maintenus la saison suivante, puis la saison dernière a fait un excellent travail.

«La villa était l’endroit où tout le monde voulait regarder le football, un football passionnant et en été, ils ont ensuite perdu leur talisman, leur meilleur joueur.

«Ça allait toujours être difficile, oui, il avait de l’argent à dépenser pour faire venir des joueurs, mais ces joueurs n’ont pas joué.

«Leon Bailey, Danny Ings, Emi Buendia – ils n’ont pas joué jusqu’à présent et j’ai l’impression qu’ils ont laissé tomber Dean Smith.

«Cinq matchs d’affilée, oui, c’est un mauvais bilan, mais le prochain match est Brighton à domicile où vous voudriez que Villa obtienne un résultat.

«Je pense juste qu’il méritait plus de temps et prouve que la Premier League est un endroit sauvage. Qui voudrait être manager ?