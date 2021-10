Aston Villa a repéré une étoile de 21 millions de livres sterling pendant 10 mois; face à la bataille du Real Madrid

Photo de Manuel Cortina/SOPA Images/LightRocket via .

Aston Villa suit Julian Alvarez depuis dix mois, mais fait face à un défi majeur alors qu’il cherche à attirer la star de River Plate en Premier League, comme l’a rapporté Ole.

L’international argentin n’était guère une inconnue en janvier de cette année, lorsque Villa a manifesté son intérêt pour la première fois.

Mais la compétition pour sa signature n’était certainement pas aussi féroce qu’elle l’est maintenant.

Où ira Julian Alvarez en 2022 ?

L’AC Milan a envoyé un éclaireur pour regarder Alvarez en action plus tôt ce mois-ci – et le timing aurait difficilement pu être meilleur.

Le talismanique numéro neuf de River Plate a marqué son premier tour du chapeau senior ce jour-là, mettant San Lorenzo au fil de l’épée avec une performance qui a rappelé un jeune Sergio Aguero; une finition nette sous tous les angles, complétée par un mouvement exceptionnel et une éthique de travail implacable.

Selon Ole, l’Inter, champion de Serie A, a également exprimé son intérêt, tout comme une équipe du Real Madrid qui a failli prendre Alvarez il y a une décennie, pour être frustré par ces lois embêtantes de la Liga.

Il va donc presque sans dire qu’Aston Villa devra porter son charme à onze si elle veut qu’Alvarez choisisse un club 13e de Premier League parmi trois des institutions de football les plus grandes et les plus historiques d’Europe.

Alvarez, qui a été salué par Diego Simeone et comparé à Cristiano Ronaldo ces dernières semaines, dispose d’une clause de libération de 21 millions de livres sterling dans un contrat qui doit expirer fin 2022.

Et River Plate sait qu’il est peu probable que le vainqueur de la Copa America signe une prolongation avec son rêve de se faire un nom de l’autre côté de l’Atlantique qui devrait devenir une réalité le plus tôt possible.

En 14 matchs, Alvarez a produit 11 buts et six passes décisives cette saison – pas étonnant que l’ancien héros de River Plate Gonzalo Higuain pense que ses anciens employeurs ont une star entre les mains.

