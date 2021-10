Aston Villa booste alors que Smith dit que la star clé est disponible pour le choc de West Ham

Aston Villa bénéficiera de la disponibilité de la gardienne Emi Martinez ce week-end, a confirmé Dean Smith.

Le club des West Midlands accueille West Ham à Villa Park dimanche en Premier League. Ils chercheront à retrouver le chemin de la victoire après avoir été battus lors de leurs trois derniers matches.

Martinez, 29 ans, devait être absent pour le prochain match. Il s’est envolé pour son Argentine natale pour être avec sa famille en raison d’une urgence.

Le tireur a posté une photo avec son frère et son père après que ce dernier ait subi une opération.

On supposait que le gardien remplaçant Jed Steer devrait le remplacer, mais Smith a révélé le retour de Martinez lors d’une conférence de presse d’avant-match.

« Contrairement aux informations, notre gardien de but s’entraînera aujourd’hui », a déclaré le manager. « Il a eu un problème personnel et est rentré en Argentine, mais il est de retour et doit s’entraîner aujourd’hui (vendredi), donc je n’ai aucune inquiétude quant à sa disponibilité.

«Je crois (son père va bien). C’est un problème personnel et nous laisserons cela à Emi.

Sur la forme actuelle d’Aston Villa, Smith a poursuivi: «Il y a trois matchs, nous venions de gagner à Old Trafford pour la première fois en 12 ans.

«Nous avons eu deux matchs serrés contre Tottenham et les Wolves et nous avons probablement perdu le match des Wolves au cours des 10 dernières minutes.

« Nous avons eu une très mauvaise première mi-temps contre Arsenal. Nous l’avons changé à la mi-temps et nous nous sommes certainement améliorés. Pour moi, un point crucial était la pénalité et elle n’aurait pas dû être renvoyée à VAR car elle n’était pas claire et évidente.

«Donc, sur les trois derniers matchs, nous avons eu deux défaites serrées et une où nous ne nous sommes pas présentés en première mi-temps. Nous avons obtenu une réponse en seconde période à Arsenal et nous avons besoin d’une réponse maintenant contre West Ham. »

Prem Predictions : Nuno va mettre du sel dans les blessures de Solskjaer ; Liverpool se défouler ; un « au dernier moment » pour Leeds

West Ham « dans un bon moment », déclare Smith

L’équipe de David Moyes sera un adversaire coriace dimanche. Les Irons ont remporté leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues. Cette course comprend un Victoire de la Ligue Europa contre Genk et la victoire de la Coupe Carabao contre Man City, tenant du titre.

Interrogé sur le côté, Smith a déclaré: «Ils sont dans un très bon moment. C’est une très bonne équipe avec un très bon entraîneur. Je suis plein de respect pour David Moyes et à quel point il a réussi à West Ham. Il les fait jouer en Europe cette saison et ils jouent très bien.

« Je m’attends à un match difficile, mais c’est un match que nous attendons aussi avec impatience. Ils ont une très bonne équipe et une façon de jouer qui convient à leurs joueurs.

«Ils ont une bonne entente, une bonne organisation et de bons joueurs. Lorsque vous avez ces ingrédients pour une bonne équipe, je m’attendais à ce qu’ils poussent à nouveau cette saison.

Après le choc de West Ham, Villa se rendra à Southampton le vendredi 5 novembre.

