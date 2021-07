Aston Villa ciblera la star de Norwich Todd Cantwell comme remplaçant de Jack Grealish si le transfert de 100 millions de livres sterling à Man City est effectué

in

Aston Villa envisage la star de Norwich Todd Cantwell comme remplaçant possible de la cible de Manchester City Jack Grealish, selon les rapports.

City devrait accepter une offre record de 100 millions de livres sterling de City pour Grealish.

Grealish semble prêt à rejoindre Man City dans ce qui serait le contrat record des champions de Premier League

Samedi, Villa a annoncé qu’ils avaient convenu d’un accord pour signer l’ailier du Bayer Leverkusen Leon Bailey, sous réserve de conditions médicales et personnelles finales.

Et Cantwell pourrait être la prochaine grande arrivée à Villa Park si Grealish part, selon The Express.

Le rapport ajoute que Villa “testera la détermination de Norwich” pour le milieu de terrain de 23 ans.

Villa a déjà fait une descente aux Canaries en signant Emiliano Buendia pour un montant record de 33 millions de livres sterling plus tôt cet été.

Cantwell a marqué six buts lors de la saison de Premier League 2019/20

Cantwell a joué un rôle essentiel dans le triomphe du championnat de Norwich la saison dernière

Et Cantwell, qui n’a plus qu’un an à son contrat, pourrait suivre son ancien coéquipier de Norwich dans les Midlands.

Alors que Grealish semble prêt à rejoindre City, un nouveau trio offensif de Cantwell et Buendia avec Ollie Watkins à l’avant pourrait troubler de nombreux défenseurs de la Premier League.

L’ancien milieu de terrain de Tottenham, Jamie O’Hara, insiste sur le fait que Grealish sera toujours une légende de Villa s’il quitte le club cet été.

Il a déclaré à talkSPORT: «Si Jack Grealish part demain et se rend à Man City, il sera toujours une légende d’Aston Villa.

Grealish est avec Villa depuis l’âge de six ans

«Il doit aller à Man City car il se garantira des trophées. Il gagnera la Premier League, il gagnera la FA Cup, la League Cup et il gagnera probablement aussi la Ligue des champions.

“Ce n’est qu’une question de temps avant que Man City ne franchisse finalement la ligne d’arrivée, et je pense que si vous recrutez des joueurs comme Jack Grealish et qu’ils parlent aussi de Harry Kane, ils gagneront une Ligue des champions.

« Jack ne fera pas ça à Aston Villa. Autant Aston Villa sort et recrute des joueurs et va dans la bonne direction, et c’est un énorme club de football, ils ont encore dix ans de retard sur Man City en ce moment.

“Dans dix ans, Jack Grealish ne sera probablement pas footballeur, il sera en fin de carrière, il doit donc aller dans un club maintenant, comme Man City, qui va lui offrir un énorme contrat et lui garantira succès et trophées.

“Donc, quand il prend sa retraite, il regarde en arrière, il peut dire:” J’ai joué au plus haut niveau et j’ai tout gagné. “”

