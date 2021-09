Aston Villa complot Le raid de janvier pour la star de la Juventus emmêlé dans les discussions sur l’échange des Spurs

Aston Villa se tournera vers un swoop en janvier pour un milieu de terrain de la Juventus qui a récemment été impliqué dans des rumeurs d’échange avec Tottenham, selon un rapport.

Villa a commencé à réorganiser plusieurs zones de son équipe lorsqu’il est devenu évident que Jack Grealish rejoindrait Man City pour un record de transfert britannique de 100 millions de livres sterling. L’accord de Grealish étant imminent, l’équipe de Dean Smith a acquis Danny Ings et Leon Bailey en succession rapide la veille du bond de Man City.

Emiliano Buendia est également arrivé plus tôt dans la fenêtre, bien qu’un rapport de la semaine dernière ait laissé entendre qu’un déplacement tardif de la fenêtre était prévu.

Le Soleil a réclamé Villa était chaud à l’idée de tester la détermination de Liverpool sur Curtis Jones. Le joueur de 20 ans a brillé à Anfield la saison dernière, bien que l’émergence de Harvey Elliot en août ait mis un autre obstacle sur le chemin de Jones.

Le journal a rapporté qu’une offre de 15 millions de livres sterling était à l’ordre du jour, bien que la fenêtre se soit fermée sans que Villa ne donne suite à leur intérêt.

Néanmoins, leur désir de décrocher un milieu de terrain reste apparemment fort. Et selon les dernières nouvelles du Sun, Villa fera un pas en janvier.

Leur article indique que Villa “examinera un accord” pour Weston McKennie de la Juventus en janvier. L’Américain, 23 ans, était disponible pour un transfert cet été, bien qu’aucun prétendant ne soit disposé à s’engager dans un accord qui entraînerait un départ permanent.

Tottenham étaient l’un des nombreux clubs anglais crédités d’intérêts. Leur angle a émergé à travers un accord d’échange potentiel avec le milieu de terrain mécontent Tanguy Ndombele, bien que les deux joueurs soient finalement restés en place.

Cela a laissé la porte entrouverte à Villa pour frapper en janvier, et selon le rapport, un accord semble viable.

Villa sont décrits comme étant «désireux» de débarquer McKennie. Juventus, quant à lui, ont dit à l’Américain de trouver une nouvelle maison “dès que possible”.

Cinq plus gros chocs de qualification pour la Coupe du monde, dont des défaites pour l’Allemagne, la France et les Pays-Bas

Martinez admet qu’il “ne voulait pas” de transfert plus tôt

Pendant ce temps, le gardien d’Aston Villa Emiliano Martinez a révélé qu’il ne voulait pas rejoindre Arsenal depuis Independiente en 2010.

“Arsenal est venu me chercher avec Pepe Santoro [his coach in Independiente’s youth team] m’a dit que le train ne passe qu’une fois dans sa vie. Ma famille et mes agents pensaient la même chose », a déclaré Martinez à El Pais (via Sport Witness).

“Donc, la décision était plus pour eux [family] qu’autre chose. Je ne voulais pas y aller. Je ne l’ai pas regretté, mais je voulais jouer dans Independiente. Pendant un moment j’ai pensé : ‘Si je restais, dans deux ans je ferai mes débuts [with the first team]’.

“Nous [his family] manquait un peu financièrement. Je l’ai fait plus pour ça que pour le sport [sporting reasons]. Je savais que je pouvais rejoindre la première équipe d’Independiente. Le club a fait confiance aux gardiens de l’équipe de jeunes.

LIRE LA SUITE: Aston Villa annonce la capture de l’ancien milieu de terrain de West Brom