Aston Villa confirme le prêt de Philippe Coutinho à Barcelone pour sceller les retrouvailles avec Steven Gerrard alors que l’ancienne superstar de Liverpool devrait inspirer le top six

Aston Villa a annoncé la signature du milieu de terrain Philippe Coutinho en prêt de Barcelone.

L’ancienne superstar de Liverpool, 29 ans, revient en Premier League et retrouve l’ancien coéquipier des Reds Steven Gerrard, désormais manager de Villa.

.

Coutinho a enduré un cauchemar depuis qu’il a rejoint Barcelone en 2018

.

Gerrard et Coutinho figuraient dans le même milieu de terrain à Liverpool

Coutinho avait des intérêts de toute l’Europe, y compris d’autres clubs de haut niveau, mais sa relation avec Gerrard l’a poussé à déménager à Villa Park.

Le directeur général de Villa, Christian Purslow, a également joué un rôle important dans les négociations.

Il y a quatre ans cette semaine, Coutinho a achevé son transfert de 146 millions de livres sterling de Liverpool à Barcelone, devenant le milieu de terrain le plus cher de l’histoire à l’époque.

Malgré ses exploits en Premier League à Anfield, le Brésilien a eu du mal à s’imposer comme un partant régulier du Nou Camp, n’ayant pas réussi à retrouver sa forme sensationnelle à Liverpool.

Néanmoins, Coutinho a remporté deux titres de Liga depuis son départ des Reds et a également décroché un triplé allemand lors de son prêt au Bayern Munich lors de la campagne 2019/20, dont un triomphe en Ligue des champions.

.

Coutinho était censé être l’avenir du Barça mais ne s’est pas installé et a perdu sa place dans l’équipe nationale du Brésil

Faire atterrir le Brésilien – surnommé « petit magicien » pendant son séjour à Anfield – est un énorme coup pour Villa, et la légende du club Gabby Agbonlahor espère que Coutinho pourra inspirer un top six aux hommes de Gerrard, qui occupent actuellement le 13e rang du classement de la Premier League.

S’exprimant jeudi, Agbonlahor a déclaré au talkSPORT Breakfast: « Lorsque la nouvelle est tombée, Twitter a jailli des fans de Villa!

« Juste être lié à ce genre de noms, c’est ce que les fans de Villa veulent entendre.

«Je regarde du côté d’Aston Villa en ce moment, nous avons trois ou quatre joueurs qui sont médiocres.

« Gerrard voudra des joueurs de haut niveau. Il n’est pas venu à Aston Villa pour terminer 12e ou 13e chaque saison !

« Il voudra finir dans les six premiers et des joueurs comme Coutinho donneront à Villa une meilleure chance.

« Oui, il n’a pas été à son meilleur à Barcelone, mais je suis sûr que Gerrard tirera le meilleur de lui. »

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients 30 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de 10 £. Vous obtiendrez également un bonus de casino de 10 £ !

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £ avec le code promotionnel • Mise minimale de 10 £ avec une cote de 1/2 (1,5) • Paris gratuits crédités lors du règlement du pari éligible et expirent après 7 jours • Mises de pari gratuites non incluses dans les retours • Le solde du dépôt est disponible pour le retrait à tout moment. restrictions de retrait et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org