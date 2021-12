Aston Villa contre Man City est-il à la télévision? Chaîne, diffusion en direct, actualités de l’équipe, cotes et face-à-face

Manchester City cherche à garder le rythme au sommet de la Premier League (Photo: .)

Aston Villa a connu un excellent début de vie sous Steven Gerrard, mais la remontée des résultats sera mise à l’épreuve lorsqu’elle accueillera Manchester City mercredi soir.

Gerrard a remporté ses deux matchs en charge depuis son arrivée des Rangers plus tôt ce mois-ci et les Villains ont grimpé à la 13e place du classement, semblant maintenant beaucoup moins menacés de relégation.

Cependant, ils affrontent les champions de Premier League qui n’ont plus qu’une place et un point de retard sur Chelsea en tête du classement et ont l’air en pleine forme.

Villa a fait match nul et a perdu 10 de ses 11 derniers matchs contre City, toutes compétitions confondues.

Le match débutera à 20h15 le mercredi 1er décembre à Villa Park.

Aston Villa vs Man City à la télévision et y a-t-il une diffusion en direct?

Le jeu est diffusé sur Amazon Prime Video, auquel vous pouvez vous inscrire et diffuser ici.

Actualités de l’équipe Aston Villa vs Man City

Danny Ings ne jouera pas pour Villa en raison d’une blessure mineure dont il n’a pas pu se débarrasser, tandis que Bertrand Traoré et Trezequet sont absents.

Phil Foden et l’ancienne icône de Villa Jack Grealish font pression pour des retours et seront probablement l’équipe mais ne commenceront probablement pas.

Kevin De Bruyne manque de forme et ne démarrera pas, tandis qu’Aymeric Laporte est suspendu.

Cotes Aston Villa contre Man City

8/1 Villa Aston

4/1 Tirage au sort

4/11 Man City

Cotes avec l’aimable autorisation de Betfair

Tête-à-tête au cours des cinq dernières réunions

21 avril 2021 : Aston Villa 1-2 Man City – Premier League

20 janvier 2021 : Man City 2-0 Aston Villa – Premier League

01 mars 2020 : Aston Villa 1-2 Man City – Coupe de la Ligue

12 janv. 2020 : Aston Villa 1-6 Man City – Premier League

26 octobre 2019 : Man City 3-0 Aston Villa – Premier League



