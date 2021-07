Aston Villa ” devrait accepter l’offre de 100 millions de livres sterling de Man City pour Jack Grealish ” et la star de l’enfance sera ” toujours une légende ” s’il effectue un transfert, déclare Jamie O’Hara

in

Aston Villa devrait accepter la superbe offre de 100 millions de livres sterling de Manchester City pour Jack Grealish, selon les rapports.

Et la décision de la star anglaise a été soutenue sur talkSPORT, la station ayant déclaré qu’il ” serait toujours une légende d’Aston Villa ” s’il partait rejoindre les champions de Premier League.

.

Grealish pourrait rejoindre Man City cet été

talkSPORT comprend que City a déposé une offre officielle de 100 millions de livres sterling pour signer Grealish vendredi, après des semaines de spéculations sur l’avenir du meneur de jeu.

C’est un accord qui, s’il est accepté, écraserait le record de transfert britannique, qui est toujours détenu par les 89 millions de livres sterling dépensés par Manchester United pour re-signer Paul Pogba en 2016.

Selon un rapport de Sky Sports, Villa n’a pas encore officiellement répondu à l’offre de City pour Grealish.

Cependant, il est affirmé que le club des Midlands est désormais prêt à laisser partir son capitaine et son homme vedette, et la décision concernant son avenir appartient désormais aux joueurs.

Grealish a été largement pressenti pour franchir la prochaine étape de sa carrière après être devenu l’un des joueurs offensifs les plus talentueux de la Premier League, ainsi que ses performances impressionnantes au plus haut niveau pour l’Angleterre à l’Euro 2020.

.

Grealish était un petit joueur de l’Angleterre à l’Euro mais a brillé à chaque fois qu’il entrait sur le terrain

Mais l’enfance Villan a clairement exprimé son amour pour son club de ville natale, et on prétend qu’il pourrait toujours décider de signer un nouveau contrat à long terme à Villa Park.

Grealish n’a signé un contrat de cinq ans qu’en septembre dernier, mais il est largement affirmé que Villa lui a proposé un nouveau contrat amélioré pour faire de lui l’un des joueurs les mieux payés de l’élite anglaise pour assurer son avenir.

Quel que soit le résultat, son statut légendaire à Villa est déjà assuré, selon Jamie O’Hara.

L’ancien milieu de terrain de Tottenham, qui a déclaré qu’il – comme Grealish – était honoré de jouer pour le club qu’il soutenait dans son enfance, mais a déclaré que la chance de remporter des titres avec City était trop belle pour être refusée.

“J’ai joué pour Tottenham, mon club d’enfance, et c’était un rêve de jouer pour eux”, a déclaré O’Hara sur Drivetime.

Aston Villa

Grealish a parlé de son amour pour le club d’enfance Aston Villa cet été

« Mais pour Jack Grealish, il est à Aston Villa depuis longtemps maintenant, il a fait de grandes choses, c’est déjà une légende.

«S’il part demain et va à Man City, il sera toujours une légende d’Aston Villa.

«Il doit aller à Man City car il se garantira des trophées. Il gagnera la Premier League, il gagnera la FA Cup, la League Cup et il gagnera probablement aussi la Ligue des champions.

“Ce n’est qu’une question de temps avant que Man City ne franchisse finalement la ligne d’arrivée, et je pense que si vous recrutez des joueurs comme Jack Grealish et qu’ils parlent aussi de Harry Kane, ils gagneront une Ligue des champions.

.

Kane et Jack Grealish ont tous deux été liés à des déménagements à Man City cet été

« Jack ne fera pas ça à Aston Villa. Autant Aston Villa sort et recrute des joueurs et va dans la bonne direction, et c’est un énorme club de football, ils ont encore dix ans de retard sur Man City en ce moment.

“Dans dix ans, Jack Grealish ne sera probablement plus footballeur, il sera en fin de carrière, il doit donc aller dans un club maintenant, comme Man City, qui va lui offrir un énorme contrat et lui garantira succès et trophées.

“Donc, quand il prend sa retraite, il regarde en arrière, il peut dire:” J’ai joué au plus haut niveau et j’ai tout gagné “.”

Dream Team 2021/22 – INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

JOUEZ À DREAM TEAM POUR LA SAISON 2021/22 !

100 000 £ de prix à gagner pour un budget de 50 millions de £ pour construire votre meilleur XI Play en mini ligues contre vos amis, collègues, etc. Cliquez ici pour jouer GRATUITEMENT à l’application Dream Team disponible sur Apple Store et Google Play Store