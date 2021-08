Aston Villa doit prouver qu’ils ne sont pas une “équipe à un seul homme” après le transfert de Jack Grealish, déclare John McGinn, qui révèle les espoirs européens de longue date du club

John McGinn admet que la vente de Jack Grealish par Aston Villa a été “extrêmement décevante”, tant sur le plan professionnel que personnel.

Grealish a quitté son club d’enfance la semaine dernière pour rejoindre Manchester City dans le cadre d’un transfert record britannique de 100 millions de livres sterling.

Grealish a mis fin à son association de 19 ans avec Villa pour faire équipe avec Pep Guardiola à Man City

En quittant Villa, Grealish a également fait ses adieux à son ami proche McGinn

Villa n’a pas ruminé la perte de son meilleur joueur, cependant. Ils ont signé Emi Buendia, Leon Bailey et Danny Ings et McGinn est très satisfait du travail que le club a fait pour combler le trou en forme de Grealish.

Le milieu de terrain a ajouté qu’il était temps pour le reste de l’équipe d’intensifier sans Grealish et a admis qu’ils ne l’avaient pas fait vers la fin de la saison dernière lorsque la star anglaise était blessée.

Au départ de Grealish, McGinn a déclaré à talkSPORT: “C’est un de mes amis proches, quelqu’un avec qui j’ai eu une excellente relation sur et en dehors du terrain.

« Extrêmement décevant de perdre un joueur de ce calibre, mais nous sommes très chanceux d’avoir notre équipe de recrutement et notre directeur sportif en place maintenant qui peuvent se préparer à la perte d’un joueur influent.

No Grealish signifie qu’il est temps pour le reste des joueurs de Villa d’assumer plus de responsabilités, estime McGinn

«C’était un sentiment agréable pour nous à l’époque du départ de Jack d’annoncer la signature de Danny Ings, ce qui a certainement donné un coup de pouce au vestiaire et au club sur ce qui était un peu déprimant, en perdant votre meilleur joueur et skipper.

« C’est agréable d’être dans un club où ils peuvent se préparer à la perte de leurs plus grands joueurs.

« Un certain nombre d’entre nous doivent aller de l’avant et assumer plus de responsabilités. Quand Jack a été blessé la saison dernière, nous ne l’avons pas fait assez, mais nous en sommes certainement plus que capables. Nous avons été étiquetés à juste titre comme une équipe à un seul homme à la fin de la saison.

“Mais comme [Villa CEO] Christian [Purslow] évoqué dans sa déclaration, il a dit qu’il ne pouvait pas remplacer Jack par un individu, par exemple moi-même, nous avons dû nous préparer dans un certain nombre de domaines.

Villa a signé l’ailier Bailey du Bayer Leverkusen peu de temps avant la vente de Grealish

Alors qu’un autre ailier à Buendia est arrivé plus tôt dans l’été, en provenance de Norwich

«Je pense que nous avons massivement renforcé notre équipe, des signatures comme Leon Bailey, Danny Ings, Emi Buendia qui, si vous m’aviez dit il y a deux ans qu’ils seraient mes coéquipiers de Villa, je me serais probablement moqué de vous.

« La progression est claire à voir. Nous avons rencontré une petite bosse sur la route avec le départ de Jack, mais nous sommes ravis d’avoir une saison vraiment fructueuse. Nous aurons certainement nos objectifs et nos passes décisives plus dispersés. »

Bien qu’ils aient peut-être vendu leur meilleur joueur, Villa a beaucoup d’ambition et a fait d’excellents progrès depuis son retour en Premier League il y a deux ans.

Le plan est de poursuivre ces progrès, a déclaré McGinn, qui a révélé les ambitions à long terme du club de jouer à nouveau en Europe.

Villa a terminé 11e de Premier League la saison dernière et McGinn a révélé qu’il prévoyait de terminer plus haut

McGinn a ajouté : « C’est une période incroyable. Quand j’ai signé [in August 2018] le plan et la vision du club m’ont été clairement expliqués.

“Nous avons deux des meilleurs et des plus titrés propriétaires du football européen en ce moment avec Nasser [Sawiris] et Wes [Edens] et ils ont un objectif et une ambition de ramener ce club dans le football européen et rien ne va les gêner.

«Pour nous dans le vestiaire, c’est incroyable de voir que savoir qu’il va y avoir une progression chaque année. Si nous ne nous améliorons pas, nous savons que nous serons éliminés ! C’est un endroit formidable, attirant des joueurs de haut niveau.

« Je pense que ça va être une saison très intéressante pour nous. Nous allons certainement être une menace qu’aucune équipe ne veut jouer.

