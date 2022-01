Aston Villa en pourparlers sur le transfert de prêt de Philippe Coutinho

Aston Villa serait en pourparlers avec l’agent du milieu de terrain de Barcelone Philippe Coutinho au sujet d’un prêt pour l’ancienne star de Liverpool.

Selon Fabrizio Romano, Coutinho est prêt à quitter le Camp Nou ce mois-ci. Cependant, tout accord pour amener le Brésilien à Villa Park est loin d’être conclu, avec deux autres clubs de Premier League intéressés par sa signature.

Aston Villa s’entretient avec Philippe Coutinho sur le transfert de prêt de janvier

Un déménagement permettrait à Coutinho de retrouver Steven Gerrard

Amener Coutinho au club représenterait un coup majeur pour Aston Villa, malgré les difficultés du joueur depuis un transfert de 142 millions de livres sterling à Barcelone en 2018.

À l’époque, les frais de transfert payés par le club espagnol pour signer Coutinho de Liverpool étaient les troisièmes les plus élevés de l’histoire du football, éclipsés seulement par les transferts 2017 de Neymar et Kylian Mbappé (initialement en prêt) aux géants de la Ligue 1 Paris Saint-Germain .

C’est pendant son séjour à Anfield que Coutinho a joué aux côtés de Steven Gerrard, qui a impressionné depuis qu’il est devenu le manager d’Aston Villa.

Après que Coutinho a rejoint Liverpool en provenance de l’Inter Milan en 2013, la paire a joué ensemble jusqu’à l’été 2015, date à laquelle Gerrard a quitté le club du Merseyside pour signer pour le Los Angeles Galaxy.

La carrière désastreuse de Coutinho à Barcelone

Le fait que Coutinho soit prêt à quitter Barcelone n’est pas une surprise compte tenu des difficultés du joueur depuis son transfert avec beaucoup d’argent au Camp Nou. Le joueur de 29 ans n’a pas réussi à trouver un poste qui lui convienne dans l’équipe première du club catalan et a été prêté au Bayern Munich pour la saison 2019-2020.

En vérité, le séjour de Coutinho au Bayern peut difficilement être considéré comme un succès non plus, et la formation bavaroise n’a montré aucun désir de faire de son séjour d’un an un séjour permanent. Ironiquement, les meilleurs moments du meneur de jeu pour le club allemand ont été contre Barcelone en Ligue des champions, lorsqu’il est sorti du banc pour marquer deux fois lors d’une célèbre victoire 8-2 en août 2020.

