Aston Villa envisage une offre effrontée de 15 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de Liverpool que Klopp adore

in

Aston Villa serait intéressé à faire un geste surprise pour le milieu de terrain de Liverpool Curtis Jones sur un transfert permanent.

Jones est devenu un élément majeur de la rotation du milieu de terrain central de Jurgen Klopp au cours des 18 derniers mois. Cependant, il a raté le début de la nouvelle campagne de Premier League après victime d’une commotion cérébrale lors du dernier match amical des Reds de la pré-saison.

Avec Gini Wijnaldum parti en transfert gratuit au PSG, Jones devrait jouer un rôle majeur pour Liverpool ce terme – en particulier avec un remplaçant pour le Néerlandais non recruté.

Cependant, The Sun affirme que Villa est sur le point de tester la détermination de Liverpool et de Klopp en faisant un geste pour signer le joueur de 20 ans.

Le rapport note que Jones, qui a un contrat jusqu’en 2025, pourrait faire l’objet d’une offre de 15 millions de livres sterling avant la date limite de mardi.

Bien que l’évaluation de Liverpool ne soit pas mentionnée dans le rapport, il est presque certain qu’ils évalueraient Jones à un prix plus élevé.

En effet, Villa pourrait bien devoir réfléchir à nouveau si elle soumettait une offre initiale. L’âge de Jones et le marché gonflé actuel des joueurs anglais signifieront probablement des frais bien supérieurs à 20 millions de livres sterling.

Dean Smith cherche toujours à renforcer son équipe avant la date limite. L’argent est toujours disponible pour le patron de Villa après la vente de 100 millions de livres sterling de Jack Grealish à Manchester City.

Villa a jusqu’à présent fait venir Emi Buendia, Danny Ings et Leon Bailey, mais ils souhaitent toujours renforcer les domaines.

L’une de ces zones est le milieu de terrain central, avec John McGinn et Jacob Ramsey tous deux actuellement isolés en raison de Covid-19. Leur absence était notable alors que les hommes de Smith étaient tenus en échec 1-1 par Brentford samedi.

Mais il reste à voir si l’as de Liverpool Jones arrive, surtout avec Klopp étant un si grand fan.

Quel sera l’impact du retour de Ronaldo sur Man Utd ?

Wesley en mouvement

Pendant ce temps, Aston Villa a confirmé que l’attaquant Wesley est parti pour rejoindre le Club de Bruges dans le cadre d’un contrat de prêt d’une saison, le club Villa l’a signé il y a deux ans.

Le but du mouvement est de procurer au joueur un temps de jeu très précieux. C’est quelque chose qui lui a sérieusement manqué au cours des 18 derniers mois. Il a subi une blessure au genou très préoccupante le jour du Nouvel An 2020 et a à peine vu l’action depuis lors.

L’attaquant était le record de Villa en chantant depuis Bruges à son retour en Premier League.

Et il s’installait bien à Villa Park avant la blessure. Il avait marqué cinq buts dans l’élite anglaise.

Son contrat avec le club a encore trois ans à courir, qui devrait se terminer en 2024.

Villa espère donc que cette saison sera beaucoup plus positive pour le Brésilien et qu’il reviendra à son meilleur pour l’été prochain.

Cela les placerait dans une position solide. Ils auront soit une vente sur les cartes, soit un leader rajeuni avec un point à prouver.

LIRE LA SUITE: Smith défend la position de Villa après « 24 heures étranges »