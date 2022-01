Aston Villa espère que la percée du transfert de Philippe Coutinho sera atteinte alors que la voie d’un accord permanent à prix réduit émerge pour la star de Barcelone

Aston Villa pourrait recruter Philippe Coutinho de manière permanente cet été en provenance de Barcelone pour un prix moins élevé en payant une grande partie de son salaire dans le cadre d’un accord de prêt initial, selon un rapport.

Le milieu de terrain de 29 ans serait sur le point de revenir en Premier League. Il a décrit son rêve de jouer pour le Barça à la suite de son transfert d’argent de Liverpool en janvier 2018.

Cependant, quatre ans plus tard, Coutinho a eu du mal à faire avancer sa carrière comme il l’aurait espéré.

A ce titre, un retour dans l’élite anglaise se profile à l’horizon. Il a contribué directement à 78 buts en 152 matches de Premier League avec Liverpool et en cherche maintenant plus.

Initialement, six clubs de Premier League seraient en course pour signer Coutinho.

Plus récemment, Sky Sports News signalé que seulement deux côtés – Aston Villa et Liverpool – restent dans la course. Mais la source a ajouté que le lien avec Liverpool semble peu probable car les Reds ne chercheront pas à agir pour lui.

En conséquence, les liens avec Villa se sont renforcés. Un autre rapport a cependant souligné comment le doute a émergé sur une éventuelle obligation d’achat Coutinho dans un accord de prêt avec Villa.

Selon les dernières nouvelles du journaliste espagnol Gerard Moreno, Villa aurait pu trouver une percée lors du transfert.

L’équipe de Steven Gerrard pourrait recruter Coutinho de manière permanente cet été pour un prix moins élevé s’ils acceptent de payer une part importante de son salaire jusqu’à la fin de la saison.

En effet, Barcelone veut que Villa paie entre 50 et 70 pour cent de son salaire lors de l’accord de prêt initial.

Barcelone veut régler l’accord rapidement alors qu’il cherche à réduire le salaire de Coutinho de sa masse salariale.

Sky Sports News ajoute dans une autre mise à jour que le joueur serait heureux de signer pour Villa.

Coutinho pourrait chercher Aston Villa

Le journaliste Kaveh Solhekol a déclaré: « En parlant aux gens du côté du joueur, mon sentiment à ce sujet est que Philippe Coutinho serait intéressé à rejoindre Aston Villa.

« Il connaît des gens à Aston Villa. Il connaît Steven Gerrard et [chief executive] Christian Purslow depuis son séjour à Liverpool, il pense que Villa est un club en plein essor. Gerrard, Purslow et les propriétaires ont de grands projets pour le club.

«Il connaît également le roi de la qualité dans l’équipe de Villa, des joueurs comme Ollie Watkins, Emi Buendia et Emi Martinez, et il pense que s’il jouait régulièrement à Villa, il pourrait les aider à monter sur la table et à entrer en Europe.

« Donc, je pense que c’est définitivement sur les cartes et en ce qui concerne Aston Villa, bien sûr, ils ne donnent rien.

« Ils ne commentent pas du tout car en ce qui les concerne, c’est un joueur de Barcelone. »

En effet, Gerrard a mis fin à toute conversation de Coutinho lors de sa dernière conférence de presse, à part pour parler avec enthousiasme d’un joueur avec qui il a travaillé à Liverpool.