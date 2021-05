Aston Villa est d’accord avec Kane

19/05/2021

À 23:03 CEST

Arnau Montserrat

Si quelqu’un avait le moindre doute sur les raisons qui ont conduit Kane à demander la «demande de transfert», il a mis les 45 premières minutes de Tottenham. Fou. Juste le jour où son public est rentré à la maison. Quel cadeau. Ils sont allés se reposer entre des sifflets et des huées qui ont duré dans une seconde période où ils n’ont pas pu égaler le retour des «méchants». Les «éperons» qui compliquent leur place en Ligue Europa.

Tottenham

Lloris; Tanganga (Doherty 83 ‘), Alderweireld, Dier, Reguilón; Clins d’œil (Ndombélé 74 ‘), Hojbjerg; Bergwijn (balle 72 ‘), Alli, fils; Kane.

Aston Villa

Emiliano; Konsa, Hause, Mings, Targett; McGinn, Nakamba (Chukwuemeka 89 ‘); Traoré (Jayden 90 ‘), Grealish (Douglas Luiz 73’), El Ghazi; Watkins.

Buts

1-0 M.8 Bergwijn; 1-1 M.20 Reguilón (pp); 1-2 M.39 Watkins.

Arbitre

Craig Pawson. TA: Hojbjerg (43 ‘) / McGinn (90’).

Et que le début du jeu n’était pas mal. Intense dans une pression qui a généré le premier but du match. Bergwijn a eu du mal et a eu jusqu’à trois rebonds avant de percer le but de Birmingham. Vous ne pouvez pas frapper la balle plus violemment. Mais à partir de là, le ralentissement était préoccupant. Reguilón a eu l’un de ses après-midis les plus noirs.

L’ex du Real Madrid a égalisé le but contre son camp avec un tir toujours inexplicable. Nakamba a franchi, a dégagé le côté espagnol qui a glissé le ballon dans le but d’un Lloris qui était attendu de tout sauf de cette direction du ballon. À genoux sur le sol et les mains sur le visage. Reguilón voulait que la terre l’emmène.

La cravate a assommé les hommes de Ryan Mason qui ont vu Grealish prendre la barre de l’accident et Watkins terminer le retour après plusieurs occasions ratées. Cela venait d’une autre erreur de Reguilón qu’il a perdu deux balles de suite. La patience des fans de Tottenham touchait le fond et ils l’ont fait savoir à leurs joueurs. Ils ont pu repartir avec encore quelques buts de différence.

L’étincelle de Bergwijn en début de match ne s’est pas terminée par un match nul et au fil des minutes, celles du nord de Londres se sont estompées. Si Mason voulait être l’un des candidats au banc la saison prochaine, il a tout jeté aujourd’hui. Ce n’était pas non plus la fête d’un Harry Kane qui était sur une autre planète. Peu lui importe qu’ils entrent en Ligue Europa ou non, ce qui est compliqué. Ce que veut Kane, c’est jouer la Ligue des champions.