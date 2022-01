Aston Villa est désormais le favori pour décrocher un accord pour le défenseur d’Everton, bien devant Newcastle et Chelsea

Il a été largement rapporté que Lucas Digne pourrait quitter Everton cette fenêtre de transfert et ses talents pourraient être un match pour un autre club de Premier League.

L’arrière gauche français a joué assez fréquemment cette saison mais est récemment devenu en disgrâce auprès de Rafael Benitez.

Newcastle était favori 2/1 pour obtenir la signature de l’arrière gauche la semaine dernière, mais maintenant Aston Villa est aux commandes, poussant les cotes des Magpies à 8/1

.

Steven Gerrard pourrait chercher à renforcer la défense avec un arrière latéral chevronné de Premier League

Digne est lié aux gros dépensiers potentiels de cette fenêtre de transfert, Newcastle, qui a déjà fait atterrir Kieran Trippier dans un contrat de deux ans et demi avec l’Atletico Madrid.

Mais au cours du week-end, il est apparu qu’Aston Villa était le favori pour conclure un accord et qu’il ne lui restait plus que 1/8 pour signer Digne.

Le Français pourrait quitter Everton au milieu de ses problèmes défensifs et se diriger vers une équipe qui recherche plus au milieu de tableau après avoir acquis Philippe Coutinho en prêt.

Newcastle est désormais 8/1 pour obtenir la signature de Digne mais Chelsea fait également partie de la liste des prétendants.

Les Bleus ont l’allure du football européen et recherchent le titre alors qu’ils pourraient faire tourner leurs formations défensives avec des joueurs comme Trevoh Chalobah, Reece James, Marcos Alonso et Cesar Azpilacueta qui peuvent jouer le rôle d’ailier.

Les cotes du prochain club de Lucas Digne

Cotes SkyBet

Aston Villa – 1/8 Newcastle – 8/1 Chelsea – 10/1 West Ham – 20/1 Manchester United – 25/1 Inter Milan – 28/1 Leicester – 33/1 Crystal Palace – 40/1

L’ancien arrière latéral du PSG et de Barcelone souhaite un changement à travers le pays plutôt qu’à l’international selon SkyBet, seul l’Inter fournissant des cotes à long terme pour le Français.

West Ham est en dehors des chances à 20/1 tandis que Leicester qui pourrait faire avec des renforts dans sa ligne défensive est un énorme 33/1 pour décrocher un accord de transfert.

