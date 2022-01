Aston Villa est désormais prêt à conclure un accord de transfert tandis que Newcastle et Tottenham sont dans le mix à 4/1

L’avenir de Philippe Coutinho à Barcelone est un grand point d’interrogation depuis un certain temps et il souhaite maintenant revenir en Premier League.

Aston Villa est le favori pour conclure un accord de transfert pour Coutinho qui a signé pour Barcelone depuis Liverpool en 2018 pour 146 millions de livres sterling.

Coutinho a enduré un cauchemar depuis qu’il a rejoint Barcelone en 2018 et pourrait être à nouveau à la porte, cette fois prêté à Villa

Depuis qu’il a signé pour les géants de la Liga, il n’a pas tout à fait été dans la même forme qu’il était en Premier League et a finalement été prêté au Bayern Munich lors de la saison 2019/20.

Il a marqué huit buts pour l’équipe allemande mais n’en a marqué que 17 pour Barcelone en 76 apparitions.

À Liverpool pendant cinq ans, le Brésilien a eu un impact énorme et a joué plus de 150 matchs pour les Reds tout en marquant plus de 40 buts depuis son poste d’ailier aux côtés de Luis Suarez.

Maintenant, il est lié à de nombreux clubs de Premier League et, selon Coral Aston Villa, Newcastle et Tottenham font partie du mélange.

Villa, qui a l’ancienne légende de Liverpool Steven Gerrard comme patron, est un favori.

Les cotes du prochain club de Philippe Coutinho

Corail cotes

Aston Villa – 8/11 Newcastle – 4/1 Tottenham – 4/1 Arsenal – 8/1 Liverpool – 16/1 Everton – 25/1 Manchester United – 33/1

Newcastle et Tottenham sont tous les deux à 4/1 pour obtenir un accord de transfert pour l’ailier brésilien tandis que seuls d’autres clubs de Premier League sont liés pour une signature.

«Philippe Coutinho a été fortement lié à un déménagement à Aston Villa ces derniers jours. L’ancien joueur de Liverpool est maintenant prêt à s’associer avec Steven Gerrard dans ce qui serait un énorme coup pour le club des Midlands », a déclaré John Hill de Coral.

Les tirs extérieurs incluent Manchester United avec une cote énorme de 33/1 qui, s’il passe à United, le verrait rejoindre d’anciens rivaux.

APERÇU

