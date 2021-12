Aston Villa et Gerrard devraient cibler 18 millions de livres sterling de talents du Merseyside au milieu des retombées du manager

Photo de Matthew Ashton/AMA/Corbis via .

Ne serait-ce pas quelque chose si la première signature de Steven Gerrard en tant que manager d’Aston Villa était un joueur d’Everton et une autre dirigée par son ancien patron à Rafa Benitez ?

Pour Aston Villa, ce joueur pourrait prendre la forme d’un certain Lucas Digne, qui n’a plus joué pour Everton depuis qu’il a été battu par Liverpool en début de mois.

Alors que Gerrard est très apprécié par les fans de Villa, on ne peut pas en dire autant de Benitez dans le Merseyside et il n’a pas aidé les choses en se brouillant apparemment avec un favori de Goodison Park à Digne.

Prédire la star de votre club en 2022

BridTV

7436

Prédire la star de votre club en 2022

928694

928694

centre

13872

Quoi qu’il se soit passé, Gerrard doit sauter sur la situation et attirer le talent de 18 millions de livres sterling (BBC Sport) vers la direction d’Aston Villa car il ne semble pas que cette situation soit résolue.

Les rumeurs allaient bon train selon lesquelles Digne pourrait se diriger vers la porte de sortie de Goodison Park et Newcastle et Chelsea ont été évoqués comme prochaines destinations possibles, selon The Sunday Mirror (19/12, p68).

Ce qui rend plus évident que Digne ne portera plus les couleurs d’Everton, ce sont les rumeurs selon lesquelles ils devraient signer le voleur gaucher du Dynamo Kiev, Vitaliy Mykolenko, le mois prochain.

Quoi qu’il en soit, Gerrard et Villa ayant besoin de cette compétition et de cette qualité supplémentaire à l’arrière gauche, ils doivent alors faire un geste ambitieux pour le Français pendant la fenêtre de transfert d’hiver.

Si des équipes en compétition en Europe appellent l’international français, alors, plus que probablement, Villa sera perdante.

Mais c’est là que Gerrard doit utiliser son pouvoir de traction et essayer d’attirer un artiste de haute qualité vers la direction de Villa.

Matt Targett était l’un des meilleurs joueurs de Villa la saison dernière et a eu une période indifférente au cours de cette campagne.

Le seul concurrent de l’Anglais est Ashley Young, qui le surpasse depuis son arrivée, mais il est également utilisé à différents postes par son manager.

Photo par Alex Livesey – Danehouse/.

Villa et Everton, qui ont une riche histoire dans l’élite anglaise, aspirent à nouveau à l’Europe.

Alors que les supporters des Toffees auront l’impression que c’est un rêve à longue distance avec Benitez sur la ligne de touche de Goodison Park, ceux aux couleurs de Villa recommencent à y croire.

La route sera difficile et cahoteuse si Villa veut atteindre cet objectif, mais un joueur comme Digne vous aide certainement à mettre le pied sur l’accélérateur plutôt que sur les freins.

Benitez était déjà M. Grinch lorsqu’il a décidé de prendre le poste d’Everton, pour des raisons évidentes, et il ne va pas s’aider en vendant potentiellement Digne le mois prochain, quel que soit l’acheteur.

Dans d’autres nouvelles, Trois jeunes joueurs de Leeds United qui pourraient briller en 2022