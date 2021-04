Aston Villa et West Bromwich Albion sont à égalité à deux ans à Villa Park

25/04/2021

À 23:08 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Villa Park et qui a fait face au ville et à Brom ouest conclu avec une égalité à deux entre les deux prétendants. le Aston Villa a affronté le match en voulant dépasser son score au classement après avoir subi une défaite 1-2 lors du match précédent contre Manchester City. Du côté des visiteurs, le West Bromwich Albion il a été battu 3-0 lors du dernier match qu’il a joué contre le La ville de Leicester. Après le match, l’équipe à domicile s’est classée onzième, tandis que le Brom ouest il est resté à la dix-neuvième place à la fin du match.

La rencontre a commencé de manière imbattable pour lui Aston Villa, qui a créé le lumineux grâce à un but du point de penalty de El-Ghazi à 9 minutes. Mais plus tard, le West Bromwich Albion a obtenu l’égalité grâce à un but de pénalité de Matheus Pereira à la 23e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe de West Bromwich, qui a inversé le score établissant le 1-2 au moyen d’un but contre son camp de Mings peu de temps avant la fin, en particulier en 47, terminant la première mi-temps avec un résultat de 1-2.

Dans la deuxième période est venu le but de l’équipe de Birmingham, qui a égalisé avec un but de Davis juste avant le coup de sifflet final, notamment en 92, mettant ainsi fin au duel avec un score final de 2-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Aston Villa a donné accès à Ramsey, Davis Oui Wesley pour Douglas Luiz, Barkley Oui Traoré, Pendant ce temps, il Brom ouest a donné accès à Phillips Oui O’shea pour Robinson Oui Maitland-Niles.

Dans le match, il y avait un total de deux cartons jaunes uniquement pour l’équipe de West Bromwich. Plus précisément, l’arbitre a montré deux cartons jaunes pour Gallagher Oui Yoku & scedil; lu.

Après avoir terminé le duel avec cette cravate, le West Bromwich Albion il se situait à la dix-neuvième place du tableau avec 25 points, occupant une place de descente en Deuxième Division. Pour sa part, Aston Villa Avec ce point atteint, il a atteint la onzième place avec 45 points après le match.

Le lendemain sera confronté à la Aston Villa avec lui Everton. Pour sa part, West Bromwich Albion sera mesuré par rapport à Wolverhampton Wanderers.

Fiche techniqueAston Villa:Martínez, Mings, Konsa, Matt Targett, El Mohamady, Mcginn, Douglas Luiz (Ramsey, min.78), Barkley (Davis, min.82), El-Ghazi, Traoré (Wesley, min.91) et WatkinsWest Bromwich Albion:Johnstone, Bartley, Ajayi, Townsend, Furlong, Yoku & scedil; lu, Gallagher, Maitland-Niles (O’shea, min 86), Matheus Pereira, Robinson (Phillips, min 67) et DiagneStade:Villa ParkButs:El-Ghazi (1-0, min.9), Matheus Pereira (1-1, min.23), Mings (1-2, min.47) et Davis (2-2, min.92)