Aston Villa était l’équipe préférée de Cristiano Ronaldo contre qui jouer lors du premier sort de Manchester United

in

Cristiano Ronaldo a fait un début de vie fulgurant en Premier League, reprenant là où il s’était arrêté il y a 12 ans.

La superstar portugaise a déjà marqué trois buts en championnat en deux matchs avec Manchester United après avoir rejoint la Juventus.

. – Contributeur

Ronaldo a aimé jouer contre Villa

Ronaldo a terrorisé les défenses lors de son premier passage au club entre 2003 et 2009, marquant 118 buts en 292 matchs tout en remportant neuf trophées, dont trois titres de Premier League et la Ligue des champions.

L’équipe préférée du joueur de 36 ans contre qui jouer lors de son premier passage était Aston Villa, marquant huit buts et ajoutant quatre passes décisives en 12 matchs de Premier League contre eux.

Il n’a jamais perdu en championnat contre Villa, remportant 11 victoires et nul l’autre.

L’attaquant a marqué sept buts contre Fulham et Newcastle, mais les Villans sont clairement ses favoris.

Buts de Ronaldo contre les équipes de Premier League

Villa Aston – 8

Fulham – 7

Newcastle – 7

Portsmouth – 6

Bolton – 6

West Ham – 6

Arsenal – 4

Everton – 4

Tottenham – 4

Lecture – 4

.

Ronaldo a été brillant pour Man United depuis son retour

Une toute nouvelle génération de joueurs découvrira ce que c’est que de jouer contre Ronaldo alors qu’il s’apprête à affronter Villa à nouveau samedi – et vous pouvez écouter ce match à 12h30 en direct sur talkSPORT 2.

La dernière fois que Ronaldo a joué contre Villa dans un maillot de Manchester United, c’était en avril 2009, et il a marqué deux fois à cette occasion alors que les Red Devils ont gagné 3-2.

La seule personne encore au club des Midlands 12 ans plus tard est Ashley Young, qui a lui-même passé neuf ans à Old Trafford et un à l’Inter Milan avant de revenir.

.

Ronaldo a terrorisé les défenseurs du monde entier

Ronaldo s’est reposé lors du choc de United en milieu de semaine de la Coupe Carabao contre West Ham, que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a ensuite perdu.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or sera rafraîchi pour la visite d’Aston Villa à Old Trafford.

Vous pouvez écouter Manchester United vs Aston Villa le samedi 25 septembre en direct sur talkSPORT 2.

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici