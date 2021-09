Aston Villa La saison 2021/22 prend forme après la victoire sur Manchester United

Après des résultats difficiles ne reflétant pas des performances prometteuses, la saison Aston Villa 2021/22 a commencé à prendre forme avec une victoire sur Manchester United.

Un début difficile

Il y avait des raisons de s’inquiéter au tout début de la campagne pour les fans de Villa. Une incohérence apparente, qui a rarement été vue tout au long de la saison 2020/21, s’est glissée après que le capitaine et talisman Jack Grealish soit passé à Manchester City.

Une défaite, une victoire et un match nul lors de leurs trois premiers matches de Premier League suggèrent que les Villains pourraient avoir connu une saison difficile sans l’homme qu’ils ont vendu pour 100 millions de livres sterling cet été.

La défaite 3-2 de l’équipe de Dean Smith lors de la première journée à Watford a été un résultat amèrement décevant contre une équipe pressentie par beaucoup de revenir directement au championnat. Par la suite, un match nul 1-1 contre Brentford pour faire suite à leur victoire 2-0 sur Newcastle United a semblé démontrer un manque d’instinct de tueur et de capacité à faire avancer l’élan.

Quelques semaines prometteuses

Cependant, il semble que les nouveaux arrivants se soient bel et bien intégrés dans l’équipe de Villa. De nouveaux visages comme Leon Bailey, Emi Buendia et Danny Ings n’ont fait que renforcer et améliorer l’attitude dynamique et tenace de l’équipe. Et cela se fait vraiment sentir maintenant.

Leur septembre a débuté avec l’un des matches les plus difficiles du football anglais. Il est difficile de s’attendre à quelque chose de positif d’un voyage à Chelsea mais, malgré une éventuelle défaite 3-0, Smith avait de quoi sourire.

Une performance énergique, brillante et généralement encourageante a rendu le score de 3-0 incroyablement flatteur pour les Blues de Thomas Tuchel. Et, alors que beaucoup couleraient après n’avoir pas obtenu ce qu’ils méritaient, les hommes de Smith ont fait le contraire.

Leur match suivant à domicile contre Everton était tout aussi éblouissant et affamé, avec une période fulgurante de neuf minutes en seconde période leur donnant une victoire bien méritée 3-0 sur les Toffees. Un blitz complet d’un club avec une ambition européenne similaire, c’était un résultat et une performance qui signifiaient bien plus que trois points. Cela a signalé que Villa est une tenue sérieuse cette année.

Gagner à Manchester United une indication claire de la qualité d’Aston Villa

Et, après avoir égalé Chelsea jusqu’à une éventuelle défaite aux tirs au but pour quitter la Coupe de la Ligue en milieu de semaine, la victoire d’Aston Villa à Old Trafford samedi était la preuve que leur saison prenait vraiment forme.

Avec de la ténacité, du physique, de la passion et un engagement indéfectible sur tout le terrain, ils étaient durs, disciplinés et généralement inébranlables face à un club pressenti pour le titre.

Du barnstorming de Matty Cash de haut en bas à droite, de l’après-midi de commandement et de victoire de Kourtney Hause à la domination subtilement phénoménale de Douglas Luiz au milieu de terrain – Villa a amélioré Manchester United tout au long.

Bruno Fernandes a offert un moment à cœur ouvert alors qu’il s’avançait pour tirer un penalty de dernière minute. Cependant, en frappant son tir au but dans la rangée Z, le Portugais a scellé la tête dramatiquement tardive et totalement inattendue de Hause comme le moment décisif.

Au final, ce fut un après-midi gagné par la responsabilité et la détermination collectives plutôt que par l’éclat individuel. Et c’était amplement mérité.

Nous sommes peut-être à six matchs de la saison de Premier League mais, après un début cahoteux, la campagne 2021/22 d’Aston Villa semble prendre forme de manière très prometteuse.

