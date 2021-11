Aston Villa limoge Dean Smith après cinq défaites consécutives en Premier League

Aston Villa a annoncé que Dean Smith avait été limogé de son poste de manager.

Le joueur de 50 ans était en charge du club depuis plus de trois ans mais a eu du mal à obtenir des résultats ces derniers temps.

. – .

Dean Smith a été limogé en tant que patron de Villa

Cinq défaites consécutives en Premier League pour Villa, et une position actuelle en championnat de 15e, ont vu le club décider de faire un changement.

Le PDG Christian Purslow a déclaré : « Lorsque Dean nous a rejoint en octobre 2018, notre équipe était vraiment en difficulté dans le championnat. Il a immédiatement transformé l’atmosphère et les performances et a obtenu le succès ultime en ramenant Villa en Premier League au cours de la même saison – un exploit rare.

« Il a ensuite assuré notre place en Premier League après une campagne difficile et nous a emmenés en finale de Coupe à Wembley.

Aston Villa Football Club peut confirmer que le club s’est séparé de l’entraîneur-chef Dean Smith. – Aston Villa (@AVFCOfficial) 7 novembre 2021

« Cependant, après un bon début de saison dernière, cette année, nous n’avons pas vu l’amélioration continue des résultats, des performances et de la position en championnat que nous recherchions tous. Pour cette raison, nous avons décidé de faire un changement maintenant pour laisser le temps à un nouvel entraîneur-chef d’avoir un impact.

« Le conseil d’administration tient à remercier sincèrement Dean pour ses nombreuses excellentes réalisations, sur et en dehors du terrain, pendant cette période. Tout le monde sait à quel point Aston Villa représente pour Dean et sa famille. Il a représenté le Club avec distinction et dignité – universellement apprécié et respecté par tous ceux qui sont associés à Aston Villa – notre personnel, nos joueurs et nos supporters. Nous lui souhaitons le meilleur. »

D’autres suivront…