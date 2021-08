Aston Villa peut exceller sans Jack Grealish

La nouvelle que les supporters d’Aston Villa redoutaient est désormais officielle : Jack Grealish a quitté son club. L’international anglais a signé pour Manchester City, champion de Premier League, après la conclusion d’un accord de 100 millions de livres sterling entre les deux clubs.

Alors que les supporters de Manchester City célèbrent leur nouveau record de club, les fans de Villa se demanderont quel impact la perte de leur talisman aura sur leur équipe à l’approche de la nouvelle saison. Ici, nous analysons à quel point le départ de Grealish pourrait être une perte importante pour le club des Midlands.

Aston Villa peut-elle survivre sans son talisman Jack Grealish ?

Les statistiques brossent un tableau inquiétant pour Villa

Lorsqu’un héros local quitte son club d’enfance, sa sortie a toujours tendance à frapper les supporters plus durement que d’habitude, et Grealish quittant Aston Villa a eu le même effet sur les fans du club.

Cependant, avec la nouvelle saison de Premier League à l’horizon, le patron de Villa Dean Smith aura déjà commencé à planifier un avenir sans le joueur de 25 ans.

Ceux qui s’inquiètent de la façon dont Villa s’en sortira dans l’élite sans leur meilleur joueur se référeront aux statistiques pour confirmer leur scepticisme. Grealish a raté 14 matchs de championnat la saison dernière en raison d’une blessure, et le pourcentage de victoires de l’équipe a chuté à un peu plus de 21% en son absence. Avec Grealish sur le côté, ce nombre a bondi à plus de 54%, soulignant son importance pour la cause de Villa.

Néanmoins, chaque nouvelle campagne en Premier League apporte ses propres rebondissements, et Smith ne s’attendra pas à ce que les mêmes tendances réapparaissent la saison prochaine lorsque son équipe sera définitivement privée de Grealish.

Pour commencer, cette équipe de Villa devient beaucoup moins dépendante d’un seul joueur qu’elle ne l’a été ces dernières années, et un modèle d’amélioration collective est clair pour tous. En 2019/20, le club a évité la relégation lors de la dernière journée de la saison et a conservé son statut de Premier League. Personne n’était plus important dans cet effort que Grealish. La 11e place de la saison dernière a mis en évidence les progrès que Villa a déjà réalisés depuis. Leur gestionnaire s’attendra à ce que les progrès se poursuivent malgré le départ d’une personne.

De nouvelles signatures pour alléger le fardeau

Une autre raison d’optimisme parmi les fans de Villa que leur club peut continuer à progresser sans son homme principal viendra sous la forme des nouvelles recrues faites jusqu’à présent cet été.

L’équipe de Dean Smith semble faire partie des équipes de Premier League qui ont bien recruté jusqu’à présent. L’ailier passionnant Emiliano Buendia a montré un aperçu de ce qu’il peut faire dans l’élite malgré la relégation de Norwich en 2019/20. En championnat la saison dernière, sa forme était électrique.

L’ajout de l’attaquant de 23 ans Leon Bailey a également été considéré comme un coup majeur pour le club des Midlands. L’international jamaïcain a été brillant en Bundesliga pour l’ancien club du Bayer Leverkusen et a été pressenti pour prendre d’assaut la Premier League.

Les Villans ont également agi rapidement pour faire venir un joueur du pedigree de la Premier League sous la forme de l’attaquant Danny Ings, qui a été recruté de Southampton après trois excellentes années sur la côte sud.

Il y a aussi la question de savoir ce qu’Aston Villa fera de l’énorme somme d’argent qu’ils recevront de la vente de Grealish à Manchester City. Si le club continue d’investir judicieusement, il peut recruter deux ou trois nouvelles recrues de haut niveau pour couvrir la perte de Grealish ici et maintenant, ainsi que mettre Villa en bonne place pour continuer à grimper dans le classement à l’avenir.

Le sentiment de tristesse qui entoure Villa Park après la sortie de l’un des leurs ne durera pas éternellement. De grands joueurs ont déjà quitté ce grand club et le feront à nouveau, telle est la nature du football. Cette fois, cependant, les pousses de la reprise sont déjà là.

