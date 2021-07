Aston Villa peut faire une « vraie déclaration » en rejetant l’intérêt de Man City pour Jack Grealish, les champions de Premier League devant déposer une offre de 75 millions de livres sterling pour le milieu de terrain anglais

in

Man City serait sur le point de faire une offre d’ouverture de 75 millions de livres sterling, plus des ajouts, pour Jack Grealish.

Le Mail rapporte que les champions en titre de la Premier League devraient faire une offre formelle à Aston Villa pour leur homme vedette.

Man City a du pain sur la planche dans sa quête de Grealish

Villa n’aurait aucun désir de vendre le joueur de 25 ans à moins que son prix de 100 millions de livres sterling ne soit atteint, ce qui serait un record de transfert britannique.

Grealish devrait se voir proposer un nouveau contrat, d’une valeur de 200 000 £ par semaine, dans le but de le faire rester à Villa Park.

Un accord pour amener Grealish à l’Etihad semblait presque conclu, mais talkSPORT a depuis appris qu’il “avait des doutes” sur le déménagement.

Grealish a fait la promotion du nouveau kit de Villa plus tôt ce mois-ci et a redonné espoir aux fans qu’il pourrait rester alors qu’il déclarait son amour pour le club.

“Tout le monde sait ce que le bordeaux et le bleu signifient pour moi”, a commenté le milieu de terrain anglais.

“J’ai été un garçon de Villa toute ma vie et j’adore jouer pour ce club.”

Grealish a parlé de son amour pour le club d’enfance Aston Villa cet été

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, Ray Parlour, pense que Villa ne se séparera à contrecœur de Grealish que si City débourse 100 millions de livres sterling pour ses services.

“Il sera intéressant de voir ce qui se passe car il a un long contrat chez Aston Villa”, a déclaré Parlor à talkSPORT Breakfast.

« Aston Villa n’a pas à vendre ; c’est une vraie déclaration s’ils ne vendent pas Jack Grealish et disent que nous essayons également de pénétrer dans ce top six.

«Ils voudront essayer d’attirer des joueurs parce qu’ils ont Jack Grealish, donc de grandes décisions doivent être prises.

Parlour pense que ce sera un véritable signal d’intention si Villa garde Grealish

“Je ne pense pas qu’ils prendront 75 millions de livres sterling, je pense qu’ils tiendront le coup [for more].

« Quand vous faites des frais de transfert, c’est comme une partie de poker. C’est comme Harry Kane en ce moment ; Daniel Levy pourrait prétendre à 150 millions de livres sterling, Man City offre 100 millions de livres sterling et nous pouvons généralement nous rencontrer au milieu.

« La plupart des propriétaires et des présidents essaieront de marchander. Ce sera une situation où quelqu’un cédera, que ce soit le club qui paiera plus d’argent et ainsi de suite.

“Je pense qu’Aston Villa est dans une bien meilleure position car il est évidemment sous contrat énorme, tout comme les Spurs car Harry Kane est sous contrat de trois ans.”

