Aston Villa prend trois points après avoir battu Tottenham Hotspur 1-2

19/05/2021 à 21:08 CEST

le ville a joué et gagné 1-2 à l’extérieur du match de mercredi dernier dans le Stade de Tottenham Hotspur. le Tottenham Hotspur est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté dans son fief par un score de 2-0 à Wolverhampton Wanderers. Pour sa part, Aston Villa il a été battu 3-2 dans le dernier match qu’il a joué contre le Palais de cristal. Grâce à ce résultat, l’équipe de Birmingham est onzième, tandis que le Tottenham il est sixième à la fin du match.

Le jeu a commencé d’une manière favorable pour lui Tottenham Hotspur, qui a inauguré le lumineux dans le but de Bergwijn en minute 8. Cependant, le Aston Villa mettre les tables établissant le 1-1 grâce à un but dans son propre but de Reguilón en minute 20. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse, qui est revenue grâce au succès devant le but par Watkins à la 39e minute, clôturant ainsi la première mi-temps avec un 1-2 au tableau de bord.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le duel s’est donc terminé sur un score de 1-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Tottenham Hotspur a donné accès à Balle, Ndombele Oui Matt Doherty pour Bergwijn, Clins d’oeil Oui Lanière, Pendant ce temps, il ville a donné accès à Douglas Luiz, Chukwuemeka Oui Philogène-Bidace pour Grealish, Nakamba Oui Traoré.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes. Les habitants ont vu l’un d’entre eux (Højbjerg) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu une carte, en particulier Mcginn.

Avec cette victoire à l’écart, l’équipe de Dean Smith classée onzième avec 52 points, tandis que l’équipe dirigée par Ryan Mason il a été placé à la sixième place avec 59 points, à la place de l’accès à la Ligue Europa, en fin de match.

Le lendemain, l’équipe des “ Spurs ” jouera à l’extérieur contre lui La ville de Leicester, Pendant ce temps, il Aston Villa cherchera la victoire à domicile contre lui Chelsea.

Fiche techniqueTottenham Hotspur:Lloris, Dier, Alderweireld, Reguilón, Tanganga (Matt Doherty, min.83), Højbjerg, Winks (Ndombele, min.74), Alli, Son Heung-Min, Bergwijn (Bale, min.72) et KaneAston Villa:Martínez, Hause, Mings, Matt Targett, Konsa, Nakamba (Chukwuemeka, min 89), Mcginn, Grealish (Douglas Luiz, min 73), El-Ghazi, Traoré (Philogene-Bidace, min 93) et WatkinsStade:Stade de Tottenham HotspurButs:Bergwijn (1-0, min.8), Reguilón (1-1, min.20) et Watkins (1-2, min.39)