Aston Villa réalise un match nul contre Newcastle United (1-1)

12/03/2021 à 23:06 CET



Le Newcastle et le ville lié à un lors de la réunion tenue ce vendredi dans le Parc Saint-James. Le Newcastle United Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre le West Bromwich Albion. De la part de l’équipe visiteuse, le Aston Villa a récolté un nul nul contre le Wolverhampton Wanderers, ajoutant un point lors du dernier match organisé dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe de Newcastle a été placé en seizième position, tandis que le ville, quant à lui, est neuvième à la fin de la réunion.

Au cours de la première période du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé du 0-0 initial.

En seconde période, l’équipe de Birmingham a marqué un but, qui a fait ses débuts grâce à un but dans son propre but de Clark à la 86e minute. Newcastle United avec un peu de Lascelles en 94, pendant la prolongation que l’arbitre du match a décidé d’ajouter, terminant le match avec un score final de 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Newcastle United a donné accès à Murphy, Manquillo Oui Carroll pour Fraser, Krafth Oui Hayden, Pendant ce temps, il Aston Villa a donné accès à El-Ghazi, Samson Oui Barkley pour Traoré, Ramsey Oui Trezeguet.

L’arbitre a donné un carton jaune à Krafth Oui Lascelles par l’équipe locale déjà Mcginn, Samson Oui Mings par l’équipe de Birmingham.

Après avoir terminé le match avec cette cravate, le Aston Villa il se situait à la neuvième place du tableau avec 41 points. Pour sa part, Newcastle United Avec ce point atteint, il a atteint la seizième place avec 28 points après le match.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe de Newcastle le fera contre lui Brighton et Hove Albion, Pendant ce temps, il Aston Villa fera face au Sheffield Utd.