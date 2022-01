Aston Villa s’apprête à battre Chelsea et Newcastle au transfert de Lucas Digne après avoir accepté des frais de 25 millions de livres sterling pour l’arrière gauche d’Everton

Aston Villa a convenu d’un montant de 25 millions de livres sterling avec Everton pour l’arrière gauche Lucas Digne.

C’est un coup majeur pour le manager Steven Gerrard qui semble prêt à battre Chelsea et Newcastle, tous passionnés par le Français.

.

Digne s’apprête à déménager à Aston Villa

Newcastle est en train de reconstruire son équipe, tandis que Chelsea espérait chercher un remplaçant pour Ben Chilwell, blessé.

Mais Digne doit maintenant être à Birmingham mercredi pour effectuer un examen médical avant de sceller son déménagement à Villa Park.

Le joueur de 28 ans s’est récemment brouillé avec le patron Rafa Benitez qui a confirmé qu’il voulait partir même s’il lui reste encore trois ans et demi sur son contrat.

La signature de l’arrière gauche Vitaliy Mykolenko de Dyanmo Kiev pour 17 millions de livres sterling a également presque confirmé le départ de Digne de Goodison Park.

Depuis sa signature de Barcelone en août 2018 pour 20 millions de livres sterling, le joueur de 28 ans a été l’un des meilleurs joueurs d’Everton et l’un des arrières gauches les plus constants de la Premier League.

.

Digne s’apprête à mettre fin à un séjour de trois ans et demi à Goodison Park

.

L’attraction de Gerrard commence à se montrer avec Digne prêt à le rejoindre à la Villa

Il a joué 127 fois pour les Toffees dans toutes les compétitions et a marqué six buts pour le club et produit 20 passes décisives.

Pour Aston Villa, cependant, ils font à nouveau preuve de leurs muscles sur le marché des transferts après avoir conclu un accord pour Phillipe Coutinho de Barcelone.

