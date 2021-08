Aston Villa signe Bailey et Grealish prêts à achever le déménagement de Man City, le dernier terrain d’entraînement de Kane, Lukaku « désireux de revenir à Chelsea », Ronaldo veut le retour du Real Madrid

in

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles sur le football, des rumeurs et des potins sur les transferts dans notre blog en direct.

Que se passe-t-il à Tottenham avec Harry Kane ? L’attaquant ne s’est pas présenté à l’entraînement comme prévu par le club pour la deuxième journée consécutive mardi, en raison de liens avec un transfert record à Manchester City. Nous vous tiendrons au courant des dernières mises à jour, ainsi que de la poursuite par City du capitaine d’Aston Villa, Jack Grealish.

Pendant ce temps, Arsenal a finalisé la signature du défenseur Ben White de Brighton dans le cadre d’un accord de 50 millions de livres sterling, et Manchester United s’apprête à dévoiler Raphael Varane, le défenseur français acceptant les conditions d’un transfert de 41 millions de livres sterling du Real Madrid, alors que les discussions abondent sur Paul Pogba. avenir.

Chelsea est également sur le point de décrocher un défenseur, avec des pourparlers en cours avec Séville au sujet de Jules Kounde, et ils n’ont pas renoncé à essayer de re-signer Romelu Lukaku cet été avec des informations selon lesquelles l’attaquant souhaite maintenant revenir.

Nous vous apporterons toutes les dernières mises à jour…

