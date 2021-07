Aston Villa souhaite que Leon Bailey rejoigne Emi Buendia après l’échec de l’offre de transfert d’Emile Smith Rowe

Aston Villa semble prêt à poursuivre ses grosses dépenses estivales avec un déménagement pour Leon Bailey de Bayer Leverkusen, selon talkSPORT.

Le Jamaïcain, 23 ans, a inscrit 15 buts et huit passes décisives pour l’équipe allemande la saison dernière, s’affirmant ainsi comme l’un des attaquants les plus brillants de la Bundesliga.

Bailey a joué à Leverkusen depuis son arrivée de Genk en 2017

Après l’arrivée de l’ailier Emi Buendia de Norwich dans un accord qui pourrait atteindre 40 millions de livres sterling, Bailey devrait coûter entre 25 et 30 millions de livres sterling.

Bailey figure principalement à droite, mais est capable de toutes les positions dans les trois premiers.

L’intérêt vient après que Villa ait fait deux offres infructueuses pour la star d’Arsenal Emile Smith Rowe – et les Villains sont clairement désireux de dépenser beaucoup cet été.

Cela pourrait être dû à l’incertitude entourant le joueur vedette Jack Grealish.

Les champions de Premier League, Manchester City, cherchent désespérément à signer la star anglaise de 25 ans, qui a été l’un des meilleurs joueurs de Premier League la saison dernière.

Alors que Grealish a récemment signé un nouveau contrat à long terme, Villa pourrait avoir du mal à le garder si City crachait le prix demandé de 100 millions de livres sterling.

L’avenir de Grealish à Villa Park reste incertain

Et avec 70 millions de livres sterling déjà budgétisés pour les nouveaux attaquants, il y a une chance que Villa se prépare à vivre après Grealish.

Cependant, les propriétaires du club – Nassef Sawiris et Wes Edens – sont parmi les plus riches de l’élite – et il est également possible qu’ils investissent dans un avenir avec Grealish au cœur de celui-ci.