Aston Villa Steven Gerrard Rendez-vous plus proche des bordures

Selon Ashley Preece de Birmingham Live, Aston Villa se rapproche de plus en plus de la nomination du manager des Rangers et légende de la Premier League Steven Gerrard. La nouvelle arrive peu de temps après le limogeage de Dean Smith. Il était clair dès le départ que Gerrard était la cible principale. Et, maintenant, il semble que Villa ait tout sauf son homme.

La nomination, si elle se déroule comme prévu, sera presque parallèle à celle de Brendan Rodgers à Leicester City. Le patron des Foxes a décidé de laisser derrière lui son héritage créé au Celtic, et l’opportunité de courses au titre sans fin, pour la direction de la Premier League – quelque chose que Gerrard est sur le point de faire.

Aston Villa clôture la nomination de Steven Gerrard

Laisser les Rangers derrière

La sortie de Gerrard loin des Rangers a toujours semblé inévitable, surtout après avoir remporté la Premiership écossaise sans défaite la saison dernière. Il semblait toujours qu’il était susceptible de franchir cette prochaine étape cruciale dans la gestion; qui sautent sur la grande scène; une scène que les Rangers sont incapables de fournir.

À chaque fois qu’un poste en Premier League devenait disponible, Gerrard était le prénom lié au poste, mais le rôle et le projet ne lui convenaient jamais. Jusqu’à maintenant. Aston Villa représente une première étape idéale dans la gestion de la Premier League. Ils ne sont pas un camp en crise, ni un camp cimenté à la médiocrité de milieu de table.

Le club des Midlands a les fonds disponibles et les joueurs dans ses rangs pour faire un bond vers ce qui était auparavant le No Man’s Land. Tout ce dont ils avaient besoin, c’était du bon manager pour les guider vers l’inconnu. Et, au fil des jours, Gerrard semble de plus en plus susceptible d’être cet homme. La légende de Liverpool apporte avec lui l’expérience d’un titre de champion et de nombreuses journées européennes mémorables de son séjour en Écosse – quelque chose qui pourrait porter ses fruits s’il parvenait à déménager à Aston Villa.

