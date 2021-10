Astou Ndour-Fall offre au basket féminin espagnol le troisième titre de la WNBA

18/10/2021 à 10h36 CEST

Le pivot sénégalais nationalisé espagnol Astou Ndour-Fall Il a vécu son grand rêve d’obtenir un titre de champion de la WNBA Professional Basketball League après que son équipe de Chicago Sky ait battu ce dimanche Phoenix Mercury 80-74 lors du quatrième match de la finale et remporté 3-1 la meilleure des cinq séries.

Bien qu’il n’ait joué que cinq minutes en réserve et qu’il ait raté les deux paniers, dont un triple, Ndour-Automne est devenu le troisième Espagnol à remporter le titre de champion WNBA après que l’avant-garde de tir l’ait déjà fait Amaya valdemoro et les gouttières Anna Cruz.

Ndour-Automne, 26 ans, qui est venu à la WNBA lors de la saison 2014 lorsqu’il a signé avec les disparus San Antonio Stars a terminé sa troisième saison avec les Sky depuis 2018, après avoir joué la saison 2020 avec les Dallas Wings, et en 2021 il a joué 20 matchs , huit en entrée, et terminé avec une moyenne de 6,6 points ; 4,8 rebonds -meilleur record professionnel-, 0,4 passes décisives ; 0,4 vols qualifiés ; 0,8 capsules et 17,1 minutes.

Lors des éliminatoires de cette saison, Ndour-Automne il a joué huit matchs, aucun comme partant et a contribué des moyennes de 2,6 points; 1,8 rebonds et 8,1 minutes par match.

Valdemoro était la pionnière du basket-ball féminin espagnol lorsqu’elle est arrivée dans la dynastie des Comets de Houston et les a aidées à remporter trois titres de champion consécutifs de 1998 à 2000.

Ensuite, il viendrait Croix qui a signé en 2014 avec le New York Liberty, pour atteindre les Lynx du Minnesota en 2015 et obtenir le titre de champion WNBA, le troisième des quatre qu’ils ont en leur possession. Croix il est resté une saison de plus avec les Lynx, puis est allé au basket-ball russe pour le Dynamo Koursk.

Maintenant, Ndour-AutomneEn plus d’être la joueuse espagnole la plus ancienne dans la WNBA, elle est dans la WNBA depuis six ans, elle a également déjà son premier titre de championne et fait partie de l’histoire du Sky en tant que nouveaux monarques des meilleures femmes. basket-ball dans le monde.