Astra conclut un accord avec Holicity de Craig McCaw pour devenir public

Le Rocket 3.2 d’Astra se trouve sur sa rampe de lancement en Alaska avant son décollage en décembre 2020. (Astra Photo / John Kraus)

Une entreprise spatiale californienne appelée Astra a déclaré avoir finalisé sa transaction financière avec Holicity, une société de chèques en blanc basée à Kirkland, Washington, et dirigée par le pionnier des télécommunications de la région de Seattle Craig McCaw.

Le regroupement d’entreprises a été approuvé aujourd’hui par les actionnaires d’Holicity, ouvrant la voie à la négociation des actions d’Astra sur le Nasdaq Global Select Market à partir de jeudi. Le symbole boursier des actions ordinaires d’Astra sera ASTR et le symbole ASTRW sera utilisé pour les bons de souscription d’Astra.

“Devenir une entreprise publique est une étape importante dans notre mission d’améliorer la vie sur Terre depuis l’espace”, a déclaré Chris Kemp, fondateur, président et PDG d’Astra, dans un communiqué de presse. « Nous tous chez Astra sommes touchés par l’opportunité d’avoir le soutien d’actionnaires publics et sommes reconnaissants envers les nombreuses personnes qui ont tant contribué à nous aider à réaliser notre vision d’une planète plus saine et plus connectée. »

McCaw – un vétéran d’entreprises allant de McCaw Cellular à Nextel en passant par Teledesic – est le président-directeur général de Holicity, une société d’acquisition spécialisée, ou SPAC. La transaction, qui valorise Astra à plus de 2 milliards de dollars, rapporte environ 500 millions de dollars en espèces qu’Astra utilisera pour accélérer sa croissance et développer sa plate-forme de services spatiaux.

Les termes de la transaction ont été annoncés en février. McCaw et Michael Lehman, ancien directeur financier de Sun Microsystems, rejoindront le conseil d’administration d’Astra dans le cadre du regroupement d’entreprises.

“Je suis ravi de soutenir Chris et son équipe talentueuse alors qu’Astra entame le prochain chapitre en tant que société ouverte”, a déclaré McCaw.

Kemp a félicité McCaw et Lehman comme « des leaders chevronnés qui apportent une immense expérience collective dans les opérations des entreprises de technologie publique qui seront bénéfiques pour Astra et ses actionnaires ».

Le cours de l’action Holicity a clôturé la séance de bourse d’aujourd’hui à 12,35 $ et a légèrement augmenté dans les échanges après les heures normales.

En décembre dernier, Astra a lancé une fusée d’essai dans l’espace pour la première fois depuis le Pacific Spaceport Complex de l’Alaska, manquant de peu la vitesse orbitale. La société, âgée de cinq ans, affirme avoir plus de 50 lancements sous contrat et prévoit de commencer à livrer des charges utiles en orbite terrestre basse cet été. Son plan d’affaires prévoit des lancements quotidiens d’ici 2025.

McCaw, quant à lui, a d’autres projets en tête : peu de temps après l’annonce de l’accord Astra-Holicity, McCaw a fondé un autre SPAC appelé Colicity, qui dispose d’un trésor de guerre de 345 millions de dollars et se concentre sur les investissements dans la technologie, les médias et les télécommunications.