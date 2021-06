Astra Sharma a battu la joueuse de tennis Katharina Gerlach lors du tour de qualification de Wimbledon

in

22/06/2021

Le 23/06/2021 à 03:16 CEST

Astra sharma, australienne, numéro 127 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-4 et 6-0 en une heure et trois minutes à l’allemand Catherine Gerlach, numéro 223 de la WTA, lors du tour de qualification de Wimbledon. Avec cette victoire, la joueuse de tennis parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer au championnat de Wimbledon.

Les statistiques montrent que Sharma a réussi à briser le service de son rival 4 fois, a réalisé 68% sur le premier service, a commis 2 doubles fautes et a pris 84% ​​des points de service. Quant à la joueuse allemande, elle n’a pu à aucun moment casser le service de son adversaire, elle a réalisé un premier service à 76%, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter 48% de ses points de service.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) il y a une phase de qualification préliminaire où les joueurs de tennis les moins bien classés doivent obtenir le plus de points possibles pour pouvoir participer au tournoi officiel. Au cours de cette phase spécifique, un total de 128 joueurs participent. De plus, il se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur.